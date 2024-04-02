ЗСУ знищили російський БпЛА "Орлан-10" на Східному напрямку — відео

Російський розвідувальний БпЛА "Орлан-10". Фото: росЗМІ

Бійці 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" збили на Східному напрямку ворожий розвідувальний дрон "Орлан-10". Військові з першого пострілу завдали влучного удару.

Про це повідомив Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк у Telegram у вівторок, 2 квітня.

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Знищення російського БпЛА "Орлан-10"

"Східний напрямок. Знищено російський розвідувальний БпЛА "Орлан-10"", — йдеться у повідомленні.

Командувач відзначив відмінну роботу розрахунку ЗРК Стріла-10 одного з підрозділів Сухопутних військ.

Інші успіхи Сил оборони

Нагадаємо, нещодавно українські захисники на Запорізькому напрямку знищили ворожий комплекс радіоелектронної боротьби "Житель".

Крім того, українські прикордонники знищили ворожу гаубицю "Д-30" на Південному напрямку. Оборонці виявили ворожу техніку під час розвідки на місцевості.

А прикордонники разом з бійцями 23 окремої бригади НГУ "Хортиця" знищили черговий комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М".