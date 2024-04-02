ЗСУ знищили російський БпЛА "Орлан-10" на Східному напрямку — відео
Бійці 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" збили на Східному напрямку ворожий розвідувальний дрон "Орлан-10". Військові з першого пострілу завдали влучного удару.
Про це повідомив Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк у Telegram у вівторок, 2 квітня.
Знищення російського БпЛА "Орлан-10"
"Східний напрямок. Знищено російський розвідувальний БпЛА "Орлан-10"", — йдеться у повідомленні.
Командувач відзначив відмінну роботу розрахунку ЗРК Стріла-10 одного з підрозділів Сухопутних військ.
Інші успіхи Сил оборони
Нагадаємо, нещодавно українські захисники на Запорізькому напрямку знищили ворожий комплекс радіоелектронної боротьби "Житель".
Крім того, українські прикордонники знищили ворожу гаубицю "Д-30" на Південному напрямку. Оборонці виявили ворожу техніку під час розвідки на місцевості.
А прикордонники разом з бійцями 23 окремої бригади НГУ "Хортиця" знищили черговий комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М".
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