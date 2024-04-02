Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ЗСУ знищили російський БпЛА "Орлан-10" на Східному напрямку — відео arrow

ЗСУ знищили російський БпЛА "Орлан-10" на Східному напрямку — відео

2 квітня 2024 10:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
ЗСУ знищили російський БпЛА "Орлан-10" на Східному напрямку — відео
Російський розвідувальний БпЛА "Орлан-10". Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Бійці 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" збили на Східному напрямку ворожий розвідувальний дрон "Орлан-10". Військові з першого пострілу завдали влучного удару.

Про це повідомив Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк у Telegram у вівторок, 2 квітня. 

Читайте також:

Знищення російського БпЛА "Орлан-10"

"Східний напрямок. Знищено російський розвідувальний БпЛА "Орлан-10"", — йдеться у повідомленні.

Командувач відзначив відмінну роботу розрахунку ЗРК Стріла-10 одного з підрозділів Сухопутних військ.

Інші успіхи Сил оборони 

Нагадаємо, нещодавно українські захисники на Запорізькому напрямку знищили ворожий комплекс радіоелектронної боротьби "Житель".

Крім того, українські прикордонники знищили ворожу гаубицю "Д-30" на Південному напрямку. Оборонці виявили ворожу техніку під час розвідки на місцевості.

А прикордонники разом з бійцями 23 окремої бригади НГУ "Хортиця" знищили черговий комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М".

ЗСУ
безпілотники
дрони
війна в Україні
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд