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Бойцы ССО уничтожили вражескую машину комплекса РЭБ "БорисоГлебск-2" — видео

10 апреля 2024 14:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Бойцы ССО уничтожили вражескую машину комплекса РЭБ "БорисоГлебск-2" — видео
Уничтожение российской машины комплекса РЭБ "БорисоГлебск-2". Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Бойцы Сил специальных операций уничтожили вражескую машину комплекса РЭБ "БорисоГлебск-2" в Донецкой области. Эта система используется для подавления спутниковой связи.

Об этом сообщила пресс-служба ССО в среду, 10 апреля, и показала соответствующее видео.

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В отеле рассказали, что операторы 3-го полка Сил специальных операций во время разведки обнаружили вражескую машину комплекса РЭБ "Борисоглебск-2" и минули ее с помощью ударного дрона.

""Борисоглебск-2" используется для подавления спутниковой связи, радионавигационных систем, создания помех в разных диапазонах", — пояснили военные.

Напомним, недавно бойцы-пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" уничтожили российскую ракетную систему залпового огня "Ураган". Это была одна из вражеских артиллерийских систем, которые осуществляют безжалостный обстрел мирного Харькова и всей области.

Ранее мы сообщали, что украинские пограничники отразили штурм российских оккупантов на Бахмутском направлении. Там враг привлекал тяжелую технику.

Также мы писали, что бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сбили на Восточном направлении вражеский разведывательный дрон "Орлан-10".

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