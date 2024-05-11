Бійці Третьої штурмової взяли в полон замкомандира роти і старшого сержанта 752-го полку Росії

Полонені окупанти та боєць Третьої штурмової бригади. Фото: скриншот з відео

Бійці Третьої окремої штурмової бригади взяли в полон заступника командира роти та старшого сержанта 752-го полку Росії. Їх захопили біля населеного пункту Райгородок в Луганській області.

Про це повідомляє Третя штурмова у Telegram у суботу, 11 травня.

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Під час спроби штурмувати передні позиції України противник був розбитий, і 28 окупантів — безповоротно знищені.

"Цим двом пощастило вижити й вони вважали, що йшли на закріплення. Хоча на думку їхніх командирів — скоріше "обнулитися", — йдеться у повідомленні.

Взяти в полон загарбників вдалося бійцям другого мехбату Третьої штурмової бригади.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання обміну полоненими за принципом "всіх на всіх" буде однією з ключових тем Саміту миру у Швейцарії. Зустріч запланована на 15-16 червня цього року.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль відповів на петицію щодо заборони російським військовополоненим користуватися мобільним зв'язком із рідними. Він вважає, що телефонні розмови є вагомим фактором для того, щоб росіяни частіше здавались у полон.