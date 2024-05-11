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Бойцы Третьей штурмовой взяли в плен замкомандира роты и старшего сержанта 752-го полка России

11 мая 2024 13:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Бойцы Третьей штурмовой взяли в плен замкомандира роты и старшего сержанта 752-го полка России
Пленные оккупанты и боец Третьей штурмовой бригады. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады взяли в плен заместителя командира роты и старшего сержанта 752-го полка России. Их захватили возле населенного пункта Райгородок в Луганской области.

Об этом сообщает Третья штурмовая у Telegram в субботу, 11 мая.

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Взятие в плен оккупантов

При попытке штурмовать передние позиции Украины противник был разбит, и 28 оккупантов — безвозвратно уничтожены.

"Этим двум повезло выжить и они считали, что шли на закрепление. Хотя по мнению их командиров — скорее "обнулиться", — говорится в сообщении.

Взять в плен захватчиков удалось бойцам второго мехбата Третьей штурмовой бригады.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос обмена пленными по принципу "всех на всех" станет одной из ключевых тем Саммита мира в Швейцарии. Встреча намечена на 15-16 июня этого года.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль ответил на петицию по поводу запрета российским военнопленным пользоваться мобильной связью с родными. Он считает, что телефонные разговоры являются важным фактором для того, чтобы россияне чаще сдавались в плен.

война
ВСУ
россияне
Украина
Луганская область
оккупанты
пленные

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