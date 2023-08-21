Бійці ЗСУ досягають успіху біля Роботино, йде бойова робота, — Міноборони

Бійці ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

У районі селища Роботине в Запорізькій області українські захисники досягли успіху. Тут триває бойова робота.

Про це повідомила заступник керівника Міноборони України Ганна Маляр.

Читайте також:

Успіхи біля Роботино

Маляр заявила, що українські формування прогресували на південний схід від Роботино та осторонь населеного пункту Мала Токмачка, що знаходиться поблизу міста Токмак.

"Противник робив спроби відновити свої позиції на схід від Роботино в Запорізькому регіоні, проте без результатів. На території Роботино наразі ведеться регулярна бойова дія", — заявила Маляр.

Роботине на карті. Фото: СтратКом ЗСУ

Нагадаємо, що українські військові продовжують контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту. Вони просунулися на заході Запорізької області та на кордоні між Донецькою та Запорізькою областями. У бійців ЗСУ успіхи в районі Роботино, а також звільнили від окупантів Урожайне.