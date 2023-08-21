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Бойцы ВСУ достигают успеха возле Работино, идет боевая работа, — Минобороны

21 августа 2023 13:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Бойцы ВСУ достигают успеха возле Работино, идет боевая работа, — Минобороны
Бойцы ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В районе поселка Работино в Запорожской области украинские защитники добились успеха. Здесь продолжается боевая работа.

Об этом сообщила заместитель руководителя Минобороны Украины Анна Маляр.

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Успехи возле Работино

Маляр заявила, что украинские формирования прогрессировали к юго-востоку от Работино и в стороне населенного пункта Малая Токмачка, который находится вблизи города Токмак.

"Противник предпринимал попытки восстановить свои позиции к востоку от Работино в Запорожском регионе, однако без результатов. На территории Работино в настоящее время ведется регулярное боевое действие", — заявила Маляр.

Работино
Работино на карте. Фото: СтратКом ВСУ

Напомним, что украинские военные продолжают контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта. Они продвинулись на западе Запорожской области и на границе между Донецкой и Запорожской областями. У бойцов ВСУ успехи в районе Работино, а также они освободили от оккупантов Урожайное.

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