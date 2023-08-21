Бойцы ВСУ достигают успеха возле Работино, идет боевая работа, — Минобороны
В районе поселка Работино в Запорожской области украинские защитники добились успеха. Здесь продолжается боевая работа.
Об этом сообщила заместитель руководителя Минобороны Украины Анна Маляр.
Успехи возле Работино
Маляр заявила, что украинские формирования прогрессировали к юго-востоку от Работино и в стороне населенного пункта Малая Токмачка, который находится вблизи города Токмак.
"Противник предпринимал попытки восстановить свои позиции к востоку от Работино в Запорожском регионе, однако без результатов. На территории Работино в настоящее время ведется регулярное боевое действие", — заявила Маляр.
Напомним, что украинские военные продолжают контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта. Они продвинулись на западе Запорожской области и на границе между Донецкой и Запорожской областями. У бойцов ВСУ успехи в районе Работино, а также они освободили от оккупантов Урожайное.