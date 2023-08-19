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Контрнаступление ВСУ: украинские военные продвинулись в районе Роботино

19 августа 2023 08:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Контрнаступление ВСУ: украинские военные продвинулись в районе Роботино
Украинские военные. Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные продолжают наступательные операции, по меньшей мере, на трех участках фронта. Им удалось продвинуться в районе Роботино на западе Запорожской области.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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По словам аналитиков, в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия на Бахмутском, Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Геолокационные кадры за 17 и 18 августа показывают, что Силы обороны Украины удерживают позиции в Роботино. Они подтверждают, что недавнее продвижение бойцов ВСУ, вероятно, было тактически важно. По предварительной оценке ISW, продвижение свидетельствует о значительной деградации российских сил, обороняющих этот район.

"Российские милблогеры заявили 18 августа, что украинские силы контролируют северную часть Роботино и провели штурмы в неопределенных районах к югу и юго-востоку от населенного пункта после того, как российские войска "временно отошли" из самого Роботино, что свидетельствует о дальнейшем продвижении украинских сил в этом районе", — говорится в отчете.

Аналитики ISW подчеркнули, что относительная скорость этих предполагаемых украинских продвижений свидетельствует о том, что районы севернее населенного пункта могли быть значительно больше заминированы, чем районы, в которые сейчас пытаются продвинуться Силы обороны Украины.

На геолокационных кадрах также можно увидеть, что украинские военные достигли незначительных успехов к югу от Урожайного в районе границы Донецкой и Запорожской областей.

В Институте добавили, что пока преждевременно делать оценки общего успеха украинских контрнаступательных операций.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны отреагировали   и на оценки разведывательного сообщества США, что контрнаступление ВСУ не достигнет Мелитополя, поэтому Украина не сможет разорвать сухопутный коридор РФ в Крым. Там заявили, что освобождение города Запорожской области не является единственным способом.

Также мы писали, что начались 542-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Бойцы ВСУ продолжают храбро уничтожать захватчиков и вражескую военную технику.    

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