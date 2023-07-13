Белецкий показал, как 3 ОШБр уничтожает российские склады под Бахмутом

Артиллеристы 3-й отдельной штурмовой бригады. Фото: Facebook 3 ОШБр

Артиллеристы 3 ОШБр, возглавляемой экснардепом Андреем Белецким, успешно дают отпор российским оккупантам под Бахмутом. Они, в частности, уничтожают склады оккупантов с боеприпасами.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале экснардеп, командир 3 ОШБр Андрей Белецкий.

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Штурмовики под Бахмутом

В районе Бахмута российским оккупантам противодействуют подразделения 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

Эту бригаду возглавляет основатель бывшего батальона территориальной обороны "Азов" Андрей Билецкий.

Успехи украинской артиллерии

Артиллерия 3 ОШБр на Бахмутском направлении успешно работает в области уничтожения российских логистических объектов и вражеских войск.

Андрей Билецкий обнародовал видео одной из успешных операций 2-го самоходного артиллерийского дивизиона его бригады.

Украинские артиллеристы уничтожили российский склад с боеприпасами.

Напомним, несколько дней назад успешную работу военнослужащих 3-й отдельной штурмовой бригады продемонстрировал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.