Сирський показав, як ЗСУ на Луганщині ефектно знищили російський дрон

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Telegram-канал Military Media Center

На Сватівському напрямку протидіють окупаційним військам підрозділи 92-ої окремої механізованої бригади імені Івана Сірка. Вони, зокрема, знищують безпілотники російських окупантів.

Про це командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Російська армія продовжує наступати на Сватівському напрямку, що на територіїх Луганської області.

На цій ділянці фронту воюють, зокрема, підрозділи 92-ої окремої механізованої бригади імені Івана Сірка.

Успішна робота ЗСУ

Українські захисники успішно протидіють російським окупантам.

Так, нещодавно військовослужбовці 92-ої ОМБр знищили російський безпілотник.

Генерал-полковник Сирський опублікував відео роботи військовослужбовців бригади імені Івана Сірка.

Нагадаємо, що російські війська продовжують наступ на лінії Сватове-Кремінна і нещодавно завоювали територію на захід від Кремінної.