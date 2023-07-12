Сирський показав, як ЗСУ на Луганщині ефектно знищили російський дрон
На Сватівському напрямку протидіють окупаційним військам підрозділи 92-ої окремої механізованої бригади імені Івана Сірка. Вони, зокрема, знищують безпілотники російських окупантів.
Про це командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив у своєму Telegram-каналі.
Війна на Луганщині
Російська армія продовжує наступати на Сватівському напрямку, що на територіїх Луганської області.
На цій ділянці фронту воюють, зокрема, підрозділи 92-ої окремої механізованої бригади імені Івана Сірка.
Успішна робота ЗСУ
Українські захисники успішно протидіють російським окупантам.
Так, нещодавно військовослужбовці 92-ої ОМБр знищили російський безпілотник.
Генерал-полковник Сирський опублікував відео роботи військовослужбовців бригади імені Івана Сірка.
Нагадаємо, що російські війська продовжують наступ на лінії Сватове-Кремінна і нещодавно завоювали територію на захід від Кремінної.