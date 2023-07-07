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Сирський показав, як ЗСУ ефективно нищать техніку окупантів

7 липня 2023 14:30
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Сирський показав, як ЗСУ ефективно нищать техніку окупантів
Українські військові тримають Javelin. Фото: АрміяInform
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський показав, як ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку. Українські військові успішно знищують живу силу та техніку ворога.

Відповідне відео він опублікував у своєму телеграм-каналі.

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"Сили оборони мають успіхи та просування вперед. Повернули раніше окуповані території. На відео робота 3-ї ОШБр на околицях міста Бахмут. Два постріли з NLAW та Javelin і танк окупантів Т-80 перетворився на металобрухт", — написав він.

Успіхи ЗСУ

Раніше Сирський показав, як снайпер Збройних сил України на Бахмутському напрямку знищив ворожого корегувальника. І зробив це з дистанції 1 800 метрів.

Нагадаємо, Олександр Сирський не дав відповіді на питання про те, коли закінчиться війна РФ проти України. Він зазначив, що ворог чинить опір, тому контрнаступ ЗСУ просувається повільніше.

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