Сирський показав, як ЗСУ ефективно нищать техніку окупантів
Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський показав, як ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку. Українські військові успішно знищують живу силу та техніку ворога.
Відповідне відео він опублікував у своєму телеграм-каналі.
Що вдалося ліквідувати
"Сили оборони мають успіхи та просування вперед. Повернули раніше окуповані території. На відео робота 3-ї ОШБр на околицях міста Бахмут. Два постріли з NLAW та Javelin і танк окупантів Т-80 перетворився на металобрухт", — написав він.
Успіхи ЗСУ
Раніше Сирський показав, як снайпер Збройних сил України на Бахмутському напрямку знищив ворожого корегувальника. І зробив це з дистанції 1 800 метрів.
Нагадаємо, Олександр Сирський не дав відповіді на питання про те, коли закінчиться війна РФ проти України. Він зазначив, що ворог чинить опір, тому контрнаступ ЗСУ просувається повільніше.