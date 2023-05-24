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Белый билет во время войны: кто и как может получить

24 мая 2023 05:32
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Кто может получить белый билет в военное время и какие есть нюансы
Получение белого билета в Украине. Фото: Новини.LIVE
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Одним из документов, который может получить военнообязанный после прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), является так называемый белый билет. В мирное время он автоматически освобождает гражданина от мобилизации, однако во время военного положения есть определенные нюансы.

Рассказываем, кто и как законно может получить белый билет во время войны и в каком случае он не освобождает от призыва в ряды ВСУ.

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Белый билет в Украине — что означает 

На самом деле, в законодательстве такого понятия как "белый билет" не существует. Это разговорная форма названия документа, выдаваемого военной медкомиссией.

Название появилось еще при СССР, поскольку тогда мужчины, которые были непригодны к службе в армии, получали документ на листе белого цвета.

В данном документе может быть указано, что военнообязанный имеет:

  • категорию "В" — ограниченная пригодность;
  • категорию "Г" — временная непригодность;
  • категорию "Д" — полная непригодность с исключением из военного учета.

Нюанс состоит в том, что в военное время мужчины, попавшие под первую и вторую категорию, могут быть призваны в армию для службы в тылу.

Важно: ограниченные могут стать военнослужащими только по собственному желанию и должны проходить службу по месту жительства.

Временно непригодные должны пройти повторную медкомиссию через 6-12 месяцев и по решению ВЛК могут быть призваны в ряды ВСУ.

И только категория "Д" освобождается от военных обязанностей полностью.

 

Белый билет в Украине — что означает документ
Военный билет. Фото: google.com

Куда имеют и не имеют право призвать человека с белым билетом

В соответствии с "Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины", утвержденным Министерством обороны Украины, мужчины, которые попадают под категории "ограниченно годен к военной службе" и "непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно годен в военное время" могут нести службу в следующих подразделах:

  • частях обеспечения;
  • военных комиссариатах, учреждениях, организациях;
  • учебных заведениях.

Такие лица не пригодны к военной службе в:

  • высокомобильных десантных войск;
  • плавсоставы;
  • морской пехоте;
  • спецсооружениях.

 

Куда имеют и не имеют право призвать человека с белым билетом
Служба в армии. Фото: google.com

Кто может выехать за границу с белым билетом

В условиях военного положения за границу могут выехать только мужчины в возрасте до 18 и после 60 лет, а также:

  • удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет;
  • заключение военно-врачебной комиссии о непригодности.

То есть, если у мужчины есть "белый билет" и он получил третью категорию (непригодный к военной службе с исключением из военного учета), то он может пересечь границу в военное время.

 

Кто может выехать за границу с белым билетом
Выезд за границу. Фото: google.com

Как получить "белый билет" в Украине

В ТЦК и СП необходимо обратиться со следующими документами:

  • заявление;
  • копия паспорта и идентификационного кода;
  • копия документа об образовании (при наличии);
  • копия свидетельства о браке (при наличии);
  • копия свидетельства о рождении ребенка (при наличии);
  • приписное свидетельство;
  • медицинская карта;
  • три фотографии 3х4 (обратно отметить фамилию).

Процедура не отличается от общей: призывник должен пройти ВЛК и в случае, если есть проблемы со здоровьем, медкомиссия может присвоить одну из категорий "белого билета".

Важно только ВЛК имеет право определять категорию годности призывника.

Можно ли "белый билет" купить на законных основаниях

Конечно, купить "белый билет" законно нельзя. В Украине с начала действия военного положения СБУ разоблачили немало военных медиков, которые продавали призывникам такие документы.

Следует запомнить: покупка "белого билета" карается законом!

 

Как получить "белый билет" в Украине
Военнообязанные в ТЦК и СП. Фото: google.com

Напомним, мы писали, каких врачей должен пройти каждый призывник перед мобилизацией обязательно, чтобы получить надлежащий вывод о состоянии своего здоровья.

Ранее мы сообщали, как правильно обжаловать заключение военно-врачебной комиссии.

Также советуем ознакомиться с перечнем заболеваний, с которыми призывника могут временно или пожизненно освободить от военной службы в мирное время и во время действия военного положения.

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