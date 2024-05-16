БілЗД знову готується до прийому російських військових ешелонів із військовою технікою

Колона російської техніки. Фото: росЗМІ

Білоруська залізнична дорога знову готується до прийому російських військових ешелонів з військовою технікою, боєприпасами та особовим складом ЗС РФ. Залізничники зазначають, що на даний момент вже вживаються заходи щодо забезпечення таємності цих військових перевезень.

Про це повідомляєє пресслужба БЗД у середу, 15 травня.

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"Відповідно до наявної інформації, наразі органи військових повідомлень (ВОСО) Білорусі та Росії за участю БЗД ведуть активну взаємодію з питань організації перекидання залізничним транспортом на територію нашої країни російської військової техніки, боєприпасів та особового складу військовослужбовців", — йдеться у повідомленні.

БЗД зазначає, що імовірно, організація військових перевезень здійснюватиметься в рамках так званого "Регіонального угруповання військ РФ та Білорусі". Серед іншого, до Білорусі можуть перекидатися й ешелони із окупованих територій України.

"Подібні ротаційні переміщення російської техніки та особового складу до Білорусі вже здійснювалися раніше – прямо із зони ведення бойових дій на території України та у зворотному напрямку", — додає БЗД.

Для здійснення таких перевезень потрібне проведення підготовчих заходів. У взаємодії із ВОСО опрацьовуються заходи підготовчого характеру на інфраструктурі БЗД.

Нагадаємо, що у Білорусі інструктори з приватної військової компанії "Вагнер" проводять підготовку операторів дронів для участі у війні проти України. Це відбувається у так званих білоруських навчальних центрах.

Також ми повідомляли про те, що в Білорусі тривають навчання за участю бойовиків розформованої терористичної організації "Вагнер".