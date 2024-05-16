БелВД снова готовится к приему российских военных эшелонов с военной техникой

Колонна русской техники. Фото: росСМИ

Белорусская железнодорожная дорога снова готовится к приему российских военных эшелонов с военной техникой, боеприпасами и личным составом ВС РФ. Железнодорожники отмечают, что сейчас уже принимаются меры по обеспечению секретности этих военных перевозок.

Об этом сообщает пресс-служба БЖД в среду, 15 мая.

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"Согласно имеющейся информации, в настоящее время органы военных сообщений (ВОСО) Беларуси и России с участием БЖД ведут активное взаимодействие по вопросам организации переброски железнодорожным транспортом на территорию нашей страны российской военной техники, боеприпасов и личного состава военнослужащих" , — говорится в сообщении.

БЖД отмечает, что предположительно организация военных перевозок будет осуществляться в рамках так называемой "Региональной группировки войск РФ и Беларуси". Среди прочего в Беларусь могут перебрасываться и эшелоны с оккупированных территорий Украины.

"Подобные ротационные перемещения российской техники и личного состава в Беларусь уже осуществлялись раньше — прямо из зоны ведения боевых действий на территории Украины и обратно" , — добавляет БЖД.

Для осуществления таких перевозок требуется проведение подготовительных мероприятий. Во взаимодействии с ВОСО прорабатываются мероприятия подготовительного характера в инфраструктуре БЖД.

Напомним, что в Беларуси инструкторы из частной военной компании "Вагнер" проводят подготовку операторов дронов для участия в войне против Украины. Это происходит в так называемых белорусских учебных центрах.

Также мы сообщали о том, что в Беларуси продолжаются учения с участием боевиков расформированной террористической организации "Вагнер".