Білорусь хоче укласти угоду з Іраном на виготовлення "Шахедів", — ISW
На тлі підтримки війни РФ в Україні Білорусь працює над поглибленням двосторонньої співпраці з Іраном. Зокрема, самопроголошений президент Білорусі Лукашенко намагається домовитися про укладання угоди на виготовлення "Шахедів".
Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).
Білорусь веде переговори про зброю
З1 липня до Ірану прибув міністр оборони Білорусі генерал-лейтенант Віктор Хренін. Він зустрівся з міністром оборони Ірану бригадним генералом Мохаммадом Реза Аштиані, щоб підписати меморандум про взаєморозуміння та двосторонній план військового співробітництва на 2023 рік.
У ISW зазначають, що під час зустрічі міністри, ймовірно, обговорювали питання купівлі-продажу озброєнь. Крім того, аналітики зауважили, що Аштиані відповідає за переговори щодо купівлі-продажу військової техніки.
"Хренін і Аштиані, ймовірно, обговорювали питання продажу озброєнь під час своєї зустрічі. Білорусь, можливо, також намагалася укласти угоду про виробництво іранських безпілотників "Шахед" на своїй території", — йдеться у звіті.
Нагадаємо, що у червні західні ЗМІ публікували супутникові знімки заводу дронів, який РФ будує в Єлабузі (Республіка Татарстан) спільно з Іраном.
Також раніше військовий експерт Владислав Селезньов пояснив, чи вплине конфлікт між Росією та Іраном на кількість "Шахедів" у окупантів.