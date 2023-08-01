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Білорусь хоче укласти угоду з Іраном на виготовлення "Шахедів", — ISW

1 серпня 2023 07:54
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Білорусь хоче укласти угоду з Іраном на виготовлення "Шахедів", — ISW
Іранські БпЛА "Шахед". Фото: Iranian Army Office
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

На тлі підтримки війни РФ в Україні Білорусь працює над поглибленням двосторонньої співпраці з Іраном. Зокрема, самопроголошений президент Білорусі Лукашенко намагається домовитися про укладання угоди на виготовлення "Шахедів".

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

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З1 липня до Ірану прибув міністр оборони Білорусі генерал-лейтенант Віктор Хренін. Він зустрівся з міністром оборони Ірану бригадним генералом Мохаммадом Реза Аштиані, щоб підписати меморандум про взаєморозуміння та двосторонній план військового співробітництва на 2023 рік.

У ISW зазначають, що під час зустрічі міністри, ймовірно, обговорювали питання купівлі-продажу озброєнь. Крім того, аналітики зауважили, що Аштиані відповідає за переговори щодо купівлі-продажу військової техніки.

"Хренін і Аштиані, ймовірно, обговорювали питання продажу озброєнь під час своєї зустрічі. Білорусь, можливо, також намагалася укласти угоду про виробництво іранських безпілотників "Шахед" на своїй території", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, що у червні західні ЗМІ публікували супутникові знімки заводу дронів, який РФ будує в Єлабузі (Республіка Татарстан) спільно з Іраном.

Також раніше військовий експерт Владислав Селезньов пояснив, чи вплине конфлікт між Росією та Іраном на кількість "Шахедів" у окупантів. 

 

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