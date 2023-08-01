Беларусь хочет заключить соглашение с Ираном на изготовление "Шахедов", — ISW

Иранские БпЛА "Шахед". Фото: Iranian Army Office

На фоне поддержки войны РФ в Украине Беларусь работает над углублением двустороннего сотрудничества с Ираном. В частности, самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко пытается договориться о заключении соглашения на изготовление "Шахедов".

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

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С 1 июля в Иран прибыл министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин. Он встретился с министром обороны Ирана бригадным генералом Мохаммадом Реза Аштиани, чтобы подписать меморандум о взаимопонимании и двустороннем плане военного сотрудничества на 2023 год.

В ISW отмечают, что во время встречи министры предположительно обсуждали вопросы купли-продажи вооружений. Кроме того, аналитики отметили, что Аштиани отвечает за переговоры по купли-продажи военной техники.

"Хренин и Аштиани, вероятно, обсуждали вопросы продажи вооружений во время своей встречи. Беларусь, возможно, также пыталась заключить соглашение о производстве иранских беспилотников "Шахед" на своей территории", — говорится в отчете.

Напомним, что в июне западные СМИ публиковали спутниковые снимки завода дронов, который строит РФ в Елабуге (Республика Татарстан) совместно с Ираном.

Также ранее военный эксперт Владислав Селезнев объяснил, повлияет ли конфликт между Россией и Ираном на количество "Шахедов" у оккупантов.