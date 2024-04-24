Білорусь терміново перекидає підрозділи ППО до кордонів

Оператори ППО. Фото: росЗМІ

В Білорусі в Климовицький район, що у Могилівській області, зафіксували перекидання одного з підрозділів 740-го зенітно-ракетного полку Військових сил Республіки Білорусь. Відомо, що цей полк раніше базувався у Борисові та має на озброєнні ЗРК "Оса-АКМ".

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

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Повідомлення "Беларускі Гаюн". Фото: скріншот

Повідомлення "Беларускі Гаюн". Фото: скріншот

Спостерігачі заявили, що військові розташувалися на околицях Федотова Бута, яка межує з кордоном Росії (Смоленська область). Відстань між населеним пунктом та російським кордоном становить близько 5 кілометрів.

Чому Білорусь перекидає ППО

Наразі моніторингова група не може назвати конкретну причину перекидання сил ППО на прикордоння, адже на території Климовицького району відсутні стратегічно важливі об'єкти промисловості, які варто було б захищати силами протиповітряної оборони.

"Так, у місті розташовані лікеро-горілчаний завод, комбінат хлібопродуктів і цех із виробництва вапна. Відсутні на території району і військові об'єкти. Промисловість сусідніх районів Могильовської області (Костюковичський, Клічевський, Чериковський, Краснопільський і Хотимський) представлена переважно підприємствами легкої та харчової промисловості. Винятки — Білоруський цементний завод у Костюковичах і Кричевцементношифер (виробляють портландцемент)", — пишуть у повідомленні спостерігачі.

Маршрут білоруського підрозділу ППО. Фото: Беларускі Гаюн

Зазначається, що головні підрозділи зенітно-ракетних військ ВС РБ розташовані у захіжній та центральній частині Білорусі. Загалом схід Білорусі не захищений силами ППО, крім Бобруйська, де перебуває 147-й зенітно-ракетний полк.

Ймовірно, як припускає моніторинговий канал, нещодавня серія вибухів в Росії викликала занепокоєння ВС РБ щодо захищеності східного регіону Білорусі, тож могли через це відправити туди 740-й полк. Втім, там не відкидають й те, що причина таких дій може бути зовсім інша.

Нагадаємо, що в Росії все частіше лунають вибухи. Зокрема, вночі в середу, 24 квітня, у кількох регіонах зафіксували атаку БпЛА. Згодом виявилось, що тією ж ночі кілька БпЛА влучили у російську нафтобазу.