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Беларусь срочно перебрасывает подразделения ПВО к границам

24 апреля 2024 18:32
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Беларусь срочно перебрасывает подразделения ПВО к границам
Операторы ПВО. Фото: росСМИ
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В Беларуси в Климовичском районе Могилевской области зафиксировали перебрасывание одного из подразделений 740-го зенитно-ракетного полка Военных сил Республики Беларусь. Известно, что этот полк раньше базировался в Борисове и располагает ЗРК "Оса-АКМ".

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

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Беларусь перебрасывает ПВО к границам

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Сообщения "Беларускі Гаюн". Фото: скриншот
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Сообщения "Беларускі Гаюн". Фото: скриншот

Наблюдатели заявили, что военные расположились в окрестностях Федотова Бута, граничащей с границей России (Смоленская область). Расстояние между населенным пунктом и российской границей составляет около 5 км.

Почему Беларусь перебрасывает ПВО

Пока мониторинговая группа не может назвать конкретную причину переброски сил ПВО на пограничные границы, ведь на территории Климовицкого района отсутствуют стратегически важные объекты промышленности, которые стоило бы защищать силами противовоздушной обороны.

"Да, в городе расположены ликероводочный завод, комбинат хлебопродуктов и цех по производству извести. Отсутствуют на территории района и военные объекты. Промышленность соседних районов Могилевской области (Костюковичский, Кличевский, Чериковский, Краснопольский и Хотимский) представлена преимущественно предприятиями легкой и пищевой промышленности. Исключения — Белорусский цементный завод в Костюковичах и Кричевцементношифер (производят портландцемент), — пишут в сообщении наблюдатели.

Карта ПВО Беларусь
Маршрут белорусского подразделения ПВО. Фото: Беларускі Гаюн

Главные подразделения зенитно-ракетных войск ВС РБ расположены в западной и центральной части Беларуси. В целом восток Беларуси не защищен силами ПВО, кроме Бобруйска, где находится 147-й зенитно-ракетный полк.

Вероятно, как предполагает мониторинговый канал, недавняя серия взрывов в России вызвала обеспокоенность ВС РБ по поводу защищенности восточного региона Беларуси, поэтому могли из-за этого отправить туда 740-й полк. Впрочем, там не исключают и то, что причина таких действий может быть совсем другая.

Напомним, что в России все чаще раздаются взрывы. В частности, ночью в среду, 24 апреля, в нескольких регионах была зафиксирована атака БпЛА. Впоследствии оказалось, что в ту же ночь несколько БПЛА попали в российскую нефтебазу.

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