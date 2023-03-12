Белорусские пограничники жалуются, что украинцы их запугивают: на что обиделись

Белорусские пограничники пожаловались, что украинские коллеги их оскорбляют и запугивают.

Пограничники из Беларуси в эфире национального телевидения пожаловались на украинских коллег. Они заявили, что якобы украинские пограничники повесили на границе с Беларусью "манекен в форме российской армии и назвали его Валерой".

Об этом сообщила Госпогранслужба со ссылкой на сюжет белорусских пропагандистов.

Жалобы белорусских пограничников

Пропагандисты государственного телеканала Беларуси ОНТ сняли сюжет о работе пограничников на заставе "Глушковичи" Гомельского района на границе с Житомирской областью.

В ролике белорусы жалуются якобы на агрессивные жесты, оскорбительные надписи, листовки и аудиозаписи политического характера, а также на очередные звонки с угрозами. Кроме того, украинцы повесили манекен и назвали его Валерой, что очень испугало белорусских пограничников.

"Установлен макет повешенного военнослужащего в форме российской армии, которого украинские пограничники назвали Валерой. Они указали, что это военнослужащий, убитый под Киевом. Это все с целью какого-то запугивания и психологического давления на военнослужащих, охраняющих государственную границу нашей страны", — пожаловался зам. начальника пограничного залога "Глушковичи" Владислав Зенкович.

Напомним, недавно секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, почему Украина не атакует Беларусь и что думает о Лукашенко.

Фото: Государственная пограничная служба Украины