Белорусские пограничники жалуются, что украинцы их запугивают: на что обиделись
Пограничники из Беларуси в эфире национального телевидения пожаловались на украинских коллег. Они заявили, что якобы украинские пограничники повесили на границе с Беларусью "манекен в форме российской армии и назвали его Валерой".
Об этом сообщила Госпогранслужба со ссылкой на сюжет белорусских пропагандистов.
-
В Киеве с завтрашнего дня начнется рейд по историческим зданиям: что будут искать
-
Есть ли в Украине Patriot - армия РФ искала ее во время последней ракетной атаки
-
Жителям Киевской области советуют плотно закрыть окна дома: что угрожает
-
Оккупанты снова обстреляли Херсонскую область, есть погибшие и раненые
-
Россия несет колоссальные потери в Украине, однако москвы это не касается, — британская разведка
-
Тарифы на воду и водоотведение в Одессе могут вырасти
-
Группа "Вагнера" вербует мелитопольцев на штурм Бахмута: детали
-
В россии произошло масштабное ДТП: есть много погибших
-
Враг спрятал корабли, но ракетная угроза остается
-
В Луганской области из-за экологической катастрофы грунтовые воды топят сотни домов, — ОВА
Жалобы белорусских пограничников
Пропагандисты государственного телеканала Беларуси ОНТ сняли сюжет о работе пограничников на заставе "Глушковичи" Гомельского района на границе с Житомирской областью.
В ролике белорусы жалуются якобы на агрессивные жесты, оскорбительные надписи, листовки и аудиозаписи политического характера, а также на очередные звонки с угрозами. Кроме того, украинцы повесили манекен и назвали его Валерой, что очень испугало белорусских пограничников.
"Установлен макет повешенного военнослужащего в форме российской армии, которого украинские пограничники назвали Валерой. Они указали, что это военнослужащий, убитый под Киевом. Это все с целью какого-то запугивания и психологического давления на военнослужащих, охраняющих государственную границу нашей страны", — пожаловался зам. начальника пограничного залога "Глушковичи" Владислав Зенкович.
Напомним, недавно секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, почему Украина не атакует Беларусь и что думает о Лукашенко.
Фото: Государственная пограничная служба Украины