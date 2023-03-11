Прикордонники показали, як ведуть запеклі бої з окупантами у промзоні Бахмута

Українські бійці витримали кілька штурмових атак окупантів

Сили оборони України, зокрема й підрозділи Держприкордонслужби, ведуть запеклі бої з окупантами за місто Бахмут у Донецькій області. Нещодавно прикордонний підрозділ Луганського загону провів позиційний бій з російськими військовими у промзоні.

Про це повідомляє ДПСУ.

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Українські бійці витримали кілька штурмових атак окупантів. Росіяни закріпились в одному з цехів та накопичували сили, щоб продовжувати свій наступ. Прикордонники завдали контрудару по місцю зосередження загарбників.

"Так, наші бійці зі станкового гранатомета СПГ-9 знищили кулеметника, який прикривав підхід до споруди. У прорив пішла група наземної розвідки охоронців кордонів й ліквідувала вагнерівців. Для ураження резерву противника охоронці кордонів облаштували засідку. З настанням темряви на штурмовиків, які саме підходили на передову, чекав сюрприз. Снайпери-прикордонники знешкодили шість окупантів", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сили і ресурси, які залучені для оборони Бахмута, не дають російським військам реалізувати свій задум і змушує відмовитись від просування вперед. Україні ж необхідно виграти час для весняного контрнаступу, що вже не за горами.

Також ми писали, що лінія фронту у Бахмуті проходить через річку Бахмутку, на якій підірвані усі мости. Східна, окупована частина міста стала для російських найманців із "Вагнера" справжньою зоною смерті.

Додамо, наступ армії рф на сході України досягне своєї кульмінації у разі захоплення Бахмута. Аналітики вважають, що в рф не має достатньої кількості сил, аби рухатись далі.