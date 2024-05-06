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Більше не побігають — в ДПСУ показали кадри майстерної роботи дронів на Донеччині

6 травня 2024 19:02
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Більше не побігають — в ДПСУ показали кадри майстерної роботи дронів на Донеччині
Наслідки роботи дронів під Бахмутом. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Українські прикордонники — оператори ударних безпілотників з бригади "Гвардії наступу "Помста" показали кадри ліквідації російських загонів на Донеччині. Одне з таких формувань було повністю знищено під Бахмутом.

Кадри майстерного полювання на окупантів показали у пресслужбі ДПСУ.

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Як можна бачити з опублікованих кадрів, під Бахмутом українські військовослужбовці знищили:

  • двох російських солдатів;
  • польове укриття, в якому ховалися ворожі військові;
  • автомобіль, на якому вони прибули на позицію.

Як воюють прикордонники — останні новини

Нагадаємо, раніше бійці бригади "Помста" показали, як на Харківщині знищили двох російських розвідників, накривши їх мінометним вогнем. 

Також бійці показали кадри роботи артилерійських розрахунків американської гаубиці М101, які під Бахмутом знищили ворожий бліндаж та склад боєкомплекту.

На тому ж напрямку прикордонникам вдалося знищити російський танк Т-72 прицільним артилерійським вогнем. 

Україна
прикордонники
Донецька область
дрони
ДПСУ

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