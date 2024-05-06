Більше не побігають — в ДПСУ показали кадри майстерної роботи дронів на Донеччині

Наслідки роботи дронів під Бахмутом. Фото: скриншот

Українські прикордонники — оператори ударних безпілотників з бригади "Гвардії наступу "Помста" показали кадри ліквідації російських загонів на Донеччині. Одне з таких формувань було повністю знищено під Бахмутом.

Кадри майстерного полювання на окупантів показали у пресслужбі ДПСУ.

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Як можна бачити з опублікованих кадрів, під Бахмутом українські військовослужбовці знищили:

двох російських солдатів;

польове укриття, в якому ховалися ворожі військові;

автомобіль, на якому вони прибули на позицію.

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Нагадаємо, раніше бійці бригади "Помста" показали, як на Харківщині знищили двох російських розвідників, накривши їх мінометним вогнем.

Також бійці показали кадри роботи артилерійських розрахунків американської гаубиці М101, які під Бахмутом знищили ворожий бліндаж та склад боєкомплекту.

На тому ж напрямку прикордонникам вдалося знищити російський танк Т-72 прицільним артилерійським вогнем.