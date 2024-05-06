Больше не побегают — в ГПСУ показали кадры мастерской работы дронов в Донецкой области
Украинские пограничники —операторы ударных беспилотников из бригады "Гвардії наступу "Помста" показали кадры ликвидации российских отрядов в Донецкой области. Одно из таких формирований было полностью уничтожено под Бахмутом.
Кадры искусной охоты на оккупантов показали в пресс-службе ГПСУ.
Пограничники уничтожили российский отряд под Бахмутом
Как можно видеть из опубликованных кадров, под Бахмутом украинские военнослужащие уничтожили:
- двух российских солдат;
- полевое укрытие, в котором скрывались вражеские военные;
- автомобиль, на котором они прибыли.
Как воюют пограничники — последние новости
Напомним, ранее бойцы бригады "Помста" показали, как в Харьковской области уничтожили двух российских разведчиков, накрыв их минометным огнем.
Также бойцы показали кадры работы артиллерийских расчетов американской гаубицы М101, которые под Бахмутом уничтожили вражеский блиндаж и боекомплект.
В том же направлении пограничникам удалось уничтожить российский танк Т-72 прицельным артиллерийским огнем.
Читайте Новини.LIVE!