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Больше не побегают — в ГПСУ показали кадры мастерской работы дронов в Донецкой области

6 мая 2024 19:02
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Больше не побегают — в ГПСУ показали кадры мастерской работы дронов в Донецкой области
Последствия работы дронов под Бахмутом. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Украинские пограничники —операторы ударных беспилотников из бригады "Гвардії наступу "Помста" показали кадры ликвидации российских отрядов в Донецкой области. Одно из таких формирований было полностью уничтожено под Бахмутом.

Кадры искусной охоты на оккупантов показали в пресс-службе ГПСУ.

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Как можно видеть из опубликованных кадров, под Бахмутом украинские военнослужащие уничтожили:

  • двух российских солдат;
  • полевое укрытие, в котором скрывались вражеские военные;
  • автомобиль, на котором они прибыли.

Как воюют пограничники — последние новости

Напомним, ранее бойцы бригады "Помста" показали, как в Харьковской области уничтожили двух российских разведчиков, накрыв их минометным огнем.

Также бойцы показали кадры работы артиллерийских расчетов американской гаубицы М101, которые под Бахмутом уничтожили вражеский блиндаж и боекомплект.

В том же направлении пограничникам удалось уничтожить российский танк Т-72 прицельным артиллерийским огнем.

Украина
пограничники
Донецкая область
дроны
ГПСУ

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