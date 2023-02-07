Война дронов: что может остановить или изменить российские воздушные удары

Россия договаривается с Ираном о строительстве завода по производству ударных БпЛА

На днях на военном заводе по производству беспилотных летательных аппаратов в иранском городе Исфахан прогремел взрыв и начался сильный пожар, а в городе Шахид-Салиме внезапно загорелся завод по изготовлению моторных масел.

По информации иранской стороны, причиной взрывов могла стать атака дронов Израиля и США. В Министерстве обороны Ирана уже заявили, что атака беспилотников на предприятие в Исфахане вроде бы была неудачной.

Смогут ли эти пожары повлиять на поставку россии иранских дронов-камикадзе, разбирались Новини.LIVE.

Пожар на предприятии в Исфахане. Фото: WANA (West Asia News Agency) / REUTERS

"Шахед" держит удар

Следует отметить, что инцидент такого рода — не первый удар по предприятиям по производству иранских беспилотников типа "Шахед". Еще в июле прошлого года армия обороны Израиля нанесла ряд ракетно-бомбовых ударов по заводам по производству дронов, расположенных в Сирии в районе Дамаска.

Примечательно, что именно эти предприятия многие аналитики связывали со снабжением иранскими беспилотниками российской федерации.

"Контроль над предприятием со стороны проиранской группировки "Хезболла" позволял Ирану определенным образом нивелировать обвинения в свой адрес по поводу поставок дронов россии. А непосредственно именно их поставки происходили через сирийский порт Тартус силами СПМ РФ. Это, кстати, был основной канал поставки", — комментирует ситуацию военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Иран наживает себе врагов

Поведение Ирана в поставке россии ударных беспилотников приходится не по душе многим иностранным государствам. В настоящее время несколько стран вполне серьезно рассматривают программу по производству БпЛА Ираном как угрозу собственному существованию. И в этот список в первую очередь входит не только Украина, но и непосредственный сосед арабской страны — Израиль.

Как отмечает Снегирев, Израиль рассматривает производство и дальнейшее бесконтрольное снабжение дронов Ираном как элемент угрозы национальной безопасности.

Дмитрий Снегирев

В то же время, следует обратить внимание на то, что поскольку беспилотники являются "оружием террористов", их могут запускать не только регулярные правительственные войска, но и террористические группировки. А это очень серьезная угроза безопасности в мире.

Вместе с тем утверждать, что пожары на иранских заводах возникли благодаря ударам именно израильской стороны пока категорически нельзя — нет доказательной базы, которая давала бы этому утверждению 100% уверенности и гарантии.

Потому что иранские беспилотники использовались в качестве средств поражения и против других стран Персидского залива. Следовательно, несколько стран Персидского залива и Ближнего Востока сами непосредственно могут быть заинтересованы в нейтрализации производства беспилотников.

Кроме того, есть многие страны Запада, которые тоже заинтересованы в ликвидации производства иранских беспилотников. Все потому, что их себестоимость около 20-30 тысяч долларов, а средства противодействия стоят гораздо дороже. К тому же разрушающий эффект от использования БпЛА достаточно масштабен.

Пожар и атаки

Так повлияют ли на количество российских воздушных ударов огненные инциденты на иранском заводе по производству дронов, а также на их поставку россии для войны против Украины?

Снегирев уверен, что — да.

"Пока можем констатировать тот факт, что количество использования беспилотников против критических объектов украинской инфраструктуры снизилось. Это связано и с дипломатическими и экономическими усилиями ведущих стран мира", — констатировал эксперт.

Но количество дронов, объяснил он, используемое оккупантами, не идет в сравнение с первыми массированными ударами, которые произошли несколько месяцев назад в начале их поставки россии. Поэтому можем предположить, что беспилотники, которые отгружались иранской стороной, в россии заканчиваются.

Дроны будут летать наперекор санкциям

В то же время возникла новая угроза. Неудачи западных санкций против поставок компонентов оружия Ирану, вероятно, способствовали способности россии обойти эти запреты и приобрести компоненты для боевых беспилотников в рамках военного сотрудничества с Ираном.

По информации Института изучения войны, на днях официальные лица США заявили, что россия и Иран реализуют планы по строительству иранского завода по производству беспилотников на российской территории. Он может стать вторым иранским иностранным предприятием по сбору ударных беспилотников. Ведь в мае прошлого года Иран открыл аналогичный завод в Таджикистане — государстве, являющемся членом контролируемой рф Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и кандидатом на вступление в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

То есть россия может использовать свои значительные экономические связи с Таджикистаном через ОДКБ и ЕАЭС для "отмывания" компонентов беспилотников или приобретения уже готовых беспилотников для использования в Украине в обход международных санкций.

Между тем, еще в ноябре прошлого года Британская следственная группа Conflict Armament Research сообщила, что 82% иранских беспилотников, сбитых в Украине, имели микросхемы, полупроводники и другие компоненты, изготовленные в США. Тогда же следователи CAR также отметил, что сбитые беспилотники содержали передовые технологические возможности и (что опасно) имеют потенциал для значительного скачка в возможностях новых БпЛА.

Фото: УНИАН

Конечно, большинство западных компаний, чьи компоненты были найдены в сбитых иранских беспилотниках в Украине, отрицали прямые продажи компонентов россии, Ирана или Белоруссии с начала войны. Однако представитель швейцарской компании-производителя отметил, что невозможно быть полностью уверенным в том, что дистрибьюторы компонентов оружия не продают их находящимся под санкциями субъектам, имея в виду, что россия, Иран или другие страны, под которые попали санкции, могут использовать лазейки, позволяющие им приобрести западные производящие компоненты оружия через прокси-актеров.

На что стоит уповать

Конечно, нельзя полностью исключать или продление дальнейших поставок этих "адских машинок" россии или того, что она сама будет изготавливать их из "пиратских" деталей. Однако это будет зависеть от количества самих изделий и, главное, от позиции стран Запада по контролю за исполнением санкций. А прежде всего — от Израиля, его действий.

Следует отметить, отмечает Снегирев, что использование россией иранских дронов против Украины не влияет существенно на ход войны, поскольку украинские силы ПВО научились эффективно их уничтожать.

А те первые сообщения, что с началом использования иранских дронов будет кардинальное изменение войны, чуть ли не "вундерваффе" российской федерации, которая заставит украинскую сторону капитулировать, не подтвердились. Поскольку украинскими Силами обороны сбивается до 90% иранско-российских беспилотников-камикадзе.

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