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Блинкен заявил, что США при необходимости помогут Украине с нехваткой оружия

12 мая 2023 10:14
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Блинкен заявил, что США при необходимости помогут Украине с нехваткой оружия
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: Reuters
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Госсекретарь США заявил, что Америка продолжит поддерживать Украину и поможет закрыть нехватку оружия в случае необходимости. Также Энтони Блинкен положительно отреагировал на передачу Великобританией Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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По словам госсекретаря США, Вашингтон сотрудничал с более чем 50 странами, чтобы создать коалицию для помощи Украине и продолжает это делать.

"Это процесс, и мы работаем буквально каждый день с украинцами и с этой коалицией стран, чтобы убедиться, что они имеют поддержку. Если есть пробелы, если есть недостачи, они нам скажут, и мы приложим все усилия, чтобы их восполнить", — сказал Энтони Блинкен.

Так же он добавил, что разные страны будут делать разные вещи в зависимости от собственных возможностей, от собственных технологий и в зависимости от того, что наиболее целесообразно.

"Таким образом, мы предоставили некоторые уникальные вещи для Украины через этот процесс", — сказал госсекретарь США.

Напомним, в Министерстве обороны США сообщили, что Украина может получить танки Abrams в начале осени. В настоящее время должны завершиться и программы тренировки украинских военных для работы на них.         

Военные США Дэйв Батлер и Мартин О'Доннелл объяснили, почему Америка не дает Украине истребители F-16. По их словам, эти самолеты очень дорогие.

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