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У США заявили, що танки Abrams доставлять в Україну на початку осені

12 травня 2023 07:22
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У США заявили, що танки Abrams доставлять в Україну на початку осені
Abrams 1-ї бронетанкової дивізії США. Фото: Sgt. Aaron Ellerman | M1A2 SEP V2
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Міністерстві оборони США повідомили, що Україна може отримати танки Abrams на початку осені. У цей час мають завершитися і і програми тренування українських військових для роботи на них.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, пише "Голос Америки".

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Остін зазначив, що Штати роблять все можливе, аби пришвидшити постачання танків.

"За нашими прогнозами, це відбудеться на початку осені. Тим часом ми перемістили кілька танків на тренувальний полігон, щоб українці почали навчання. До того часу, коли навчання завершаться, танки будуть доступні для використання", — заявив міністр оборони США.

Чи можливо прискорити постачання танків 

На запитання, чи можна якимсь чином пришвидшити постачання 31-го танку Abrams Україні, очільник Пентагону сказав, що терміни пояснюються тим, що американські військові не лише відправляють ці танки в Україну та готують українських військових для роботи на них, але і створюють інфраструктуру, яка буде підтримувати роботу цих танків, які є новою технікою для українців, йдеться в повідомленні.

"Як вам відомо, ця техніка суттєво відрізняється, зокрема, за рахунок турбінного двигуна та інших достатньо складних систем. Але ми намагаємось якнайшвидше передати цю техніку українцям. Вони точно матимуть усе в наявності до початку осені", — сказав Остін.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Британія надала ракети Storm Shadow, щоб пришвидшити контрнаступ Збройних Сил України. Це повинно надати українській армії нову здатність наносити удари великої дальності напередодні довгоочікуваного контрнаступу.

А також В.військові США розповіли, чому Україні не дають F-16. За їхніми словами, ці літаки дуже дорогі. 

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