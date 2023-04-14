​​Бойченко объяснил, почему Мариуполь был не готов к войне

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Фото: "Радио Свобода"

Местные власти Мариуполя не предупреждали о грядущей войне даже за неделю до вторжения. А готовиться к войне нужно было все 30 лет независимости и на уровне государства.

Об этом мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил в интервью "Радио Свобода".

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Отвечая на вопрос, почему Мариуполь не был готов к полномасштабной войне, Бойченко подчеркнул: "Первое, что нужно понять вообще, это были ли у нас основания считать, что будет такая жестокая война" .

Он напомнил, что 16 февраля 2022 года, за восемь дней до вторжения, в Мариуполь приезжали сначала бизнесмены Ринат Ахметов и Вадим Новинский, а затем в тот же день Президент Украины Владимир Зеленский.

И они, как признал Бойченко, не предупреждали город, власть и жителей Мариуполя о том, что нужно готовиться к полномасштабной войне.

Готовиться к войне нужно было 30 лет

Городской голова подчеркнул, что готовиться к такой войне нужно было все 30 лет независимости.

И этим должна заниматься не местная, а центральная власть.

"То есть каждый президент нашего государства должен был готовить государство к войне. Готовить войско, готовить, как мы, например, готовили в 2014-2015 годах. Мы подготовили на направлении Широкиного три огромных рва и накрыли их огромными металлическими плитами", — подчеркнул Вадим Бойченко.

Но, добавил мэр Мариуполя, с западной стороны город остался незащищенным и поэтому уже на четвертый день великой войны оказался окруженным.

"То есть много вопросов, на которые нужно будет еще отвечать многим людям, непосредственно и я готов за это отвечать, если будет такая потребность. И эти вопросы будут возникать и будем их задавать и отвечать на эти вопросы", — подчеркнул Бойченко.

Напомним, что в апреле оккупанты в Мариуполе занялись укреплением захваченных территорий.