Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Блінкен розповів, чи допоможуть США в майбутньому контрнаступі України: деталі arrow

Блінкен розповів, чи допоможуть США в майбутньому контрнаступі України: деталі

12 квітня 2023 04:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Блінкен розповів, чи допоможуть США в майбутньому контрнаступі України: деталі
Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: Olivier Douliery / AFP
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Україна самостійно ухвалює рішення щодо контрнаступальних дій з метою звільнення своїх територій. США лише можуть допомогти порадою та підтримкою.

Про це повідомляє держсекретар США Ентоні Блінкен.

Читайте також:

Деталі

Як зазначив Блінкен на пресконференції, вчора ввечері, 11 квітня, Сполучені Штати, якщо буде така необхідність, готові надати свої поради та підтримку Україні. Однак він наголосив, що важливі рішення щодо контрнаступальних дій з метою звільнення захоплених росією територій українське військове керівництво приймає самостійно.

"Україна має приймати рішення про те, як вона може найбільш ефективно захиститися від російської агресії та повернути захоплену в неї територію", — сказав держсекретар США.

 

Нагадаємо, що Збройні сили України можуть розпочати новий контрнаступ уже влітку. Хоча раніше повідомлялося, що він буде навесні.

Раніше ми також писали, що Генеральний штаб ЗСУ буде самостійно ухвалювати рішення про український контрнаступ. Його приймуть в останній момент.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB