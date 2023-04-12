Блінкен розповів, чи допоможуть США в майбутньому контрнаступі України: деталі

Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: Olivier Douliery / AFP

Україна самостійно ухвалює рішення щодо контрнаступальних дій з метою звільнення своїх територій. США лише можуть допомогти порадою та підтримкою.

Про це повідомляє держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Як зазначив Блінкен на пресконференції, вчора ввечері, 11 квітня, Сполучені Штати, якщо буде така необхідність, готові надати свої поради та підтримку Україні. Однак він наголосив, що важливі рішення щодо контрнаступальних дій з метою звільнення захоплених росією територій українське військове керівництво приймає самостійно.

"Україна має приймати рішення про те, як вона може найбільш ефективно захиститися від російської агресії та повернути захоплену в неї територію", — сказав держсекретар США.

Нагадаємо, що Збройні сили України можуть розпочати новий контрнаступ уже влітку. Хоча раніше повідомлялося, що він буде навесні.

Раніше ми також писали, що Генеральний штаб ЗСУ буде самостійно ухвалювати рішення про український контрнаступ. Його приймуть в останній момент.