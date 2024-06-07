Олександр Матяш розповів про втому ЗСУ на фронті

Українські військові. Фото: novynarnia.com

Російська армія має тактичні успіхи на фронті через втому українського війська. Більшість військових перебувають на службі понад два роки.

Про це заявив український військовий Олександр Матяш в етері Вечір.LIVE.

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За словами Матяша, росіяни мають мобілізаційний ресурс, який буде мобілізований.

"Вони тиснуть завжди. Треба розуміти, що в них людського ресурсу більше, ніж у нас. Окрім цього треба зауважити, що більшість людей, які перебувають на лінії зіткнення — перебувають там більше ніж два роки. І їх мало, вони втомилися", — сказав він.

Військовий наголосив, що морольно-психологічний стан бійців, які довгий час перебувають на війні, не є найкращим.

"Тому їхні тактичні перемоги можуть бути обумовлені не тільки кількістю, а і тим що наш особовий склад втомився", — підсумував Матяш.

Нагадаємо, заступник голови комітету Верховної Ради з прав людини Руслан Горбенко заявив, що в Збройних силах України стаються випадки самовільного залишення частини. Це відбувається в більшості підрозділів. Військові просто залишають позицію і ховаються, оскільки не витримують напруги постійних боїв.

Раніше парамедик ЗСУ Олександр "Ронін" заявив, що найчастіше самовільно покидають поле битви бійці, які довго перебувають на передовій.

Водночас замкомбат 5-ї окремої штурмової бригади Михайло Онуфер висунув свою версію, заявивши, що це зумовлено ще й тим, що військові перебувають в нерозумінні ротації.