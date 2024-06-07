Олександр Матяш розповів про втому ЗСУ на фронті

Боєць ЗСУ розповів, чому Росія має тактичні успіхи на фронті
Російська армія має тактичні успіхи на фронті через втому українського війська. Більшість військових перебувають на службі понад два роки.
Про це заявив український військовий Олександр Матяш в етері Вечір.LIVE.
Тактичні перемоги РФ обумовлені не тільки кількістю військових
За словами Матяша, росіяни мають мобілізаційний ресурс, який буде мобілізований.
"Вони тиснуть завжди. Треба розуміти, що в них людського ресурсу більше, ніж у нас. Окрім цього треба зауважити, що більшість людей, які перебувають на лінії зіткнення — перебувають там більше ніж два роки. І їх мало, вони втомилися", — сказав він.
Військовий наголосив, що морольно-психологічний стан бійців, які довгий час перебувають на війні, не є найкращим.
"Тому їхні тактичні перемоги можуть бути обумовлені не тільки кількістю, а і тим що наш особовий склад втомився", — підсумував Матяш.
Нагадаємо, заступник голови комітету Верховної Ради з прав людини Руслан Горбенко заявив, що в Збройних силах України стаються випадки самовільного залишення частини. Це відбувається в більшості підрозділів. Військові просто залишають позицію і ховаються, оскільки не витримують напруги постійних боїв.
Раніше парамедик ЗСУ Олександр "Ронін" заявив, що найчастіше самовільно покидають поле битви бійці, які довго перебувають на передовій.
Водночас замкомбат 5-ї окремої штурмової бригади Михайло Онуфер висунув свою версію, заявивши, що це зумовлено ще й тим, що військові перебувають в нерозумінні ротації.
Читайте Новини.LIVE!