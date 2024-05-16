Це люди, які довго воюють — військовий розповів, як часто захисники самовільно покидають поле бою

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Сержант, фельдшер медпункту однієї з частин, що воює на сході країни, Олександр з позивним "Ронін" розповів про випадки самовільного залишення частини. За його словами, їх багато.

Про це Олександр розповів в інтерв'ю Zn.ua.

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Самовільне залишення частини

За словами військового, військову частину час від часу залишають ті люди, які тільки прийшли.

"Але найгірше, що це люди, які довго воюють. Тому що їм не залишають іншого вибору. От розкажу, як це буває. Сидять люди на важкій позиції по два-три місяці. Відпочивають у сирому підвалі під обстрілом і знову йдуть на позицію. А потім замість відпочинку їм кажуть: "П’ять днів на полігоні — тепер ви штурмовики!" — наголосив Олександр.

У найгарячіші точки на штурм планують посилати людей, які щойно вийшли з позиції. За словами військового, майже всі пішли в СЗЧ.

"Вони чудово знають, чим саме закінчиться такий штурм, і не розуміють, навіщо. Результат: за цей час — СЗЧ великої кількості людей, які добре воювали й могли б воювати далі. От вам поповнення. Навіщо вам нова мобілізація, якщо не бережете тих людей, які є? І все це — на рівні високих чинів, бригадних і вище", — каже сержант.

Що роблять з такими військовими

За словами військового, на сьогодні це відпустка за власний рахунок. Можна піти в СЗЧ в перший день місяця й повернутися в останній. Тоді людині не заплатять зовсім.

За словами Олександра, навіть подивившись ті "страшні закони", які було ухвалено, військові зрозуміли, що у відмову від виконання наказу йти стало тільки легше. Він каже, що двічі можна відмовитись, а на третій раз — виконувати, надалі йти в СЗЧ і так по колу.

"Насправді драконівські методи тут і не спрацюють, бо цих людей стільки... І вони ж — теж не діти. Більшість із них знає, як воювати. Хто їх особливо шукатиме? Деякі бригади посилають загони, когось повертають. Але більшість повертається самостійно. Якщо з ними довго по телефону замполіти говорять чи в них гроші закінчуються. До суду доходить десята частина СЗЧшників, найзлісніших. Бо всі розуміють: ну, посадимо їх у тюрму, а воюватиме хто?" — наголосив Олександр.

Він додав, що поки не буде системних змін у структурі армії, із цим нічого не вдієш.

Нагадаємо, досить велика частина військовослужбовців самовільно залишають військові частини через неможливість нормально відпочити. Люди, які воюють рік чи більше, живуть в невідомості, адже не знають, будуть виводити бригаду на ротацію чи ні.

Також військовий з Одеси, який самовільно залишив військову частину, два роки проведе у дисциплінарному батальйоні. Причиною свого вчинку чоловік назвав те, що отримав травми під час евакуації іншого пораненого бійця, але командир заборонив йому проходити медичне обстеження.