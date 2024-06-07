Александр Матяш рассказал об усталости ВСУ на фронте

Украинские военные. Фото: novynarnia.com

У Российской армии тактические успехи на фронте из-за усталости украинского войска. Большинство военных находятся на службе более двух лет.

Об этом заявил украинский военный Александр Матяш в эфире Вечір.LIVE.

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По словам Матяша, у россиян есть мобилизационный ресурс, который будет мобилизован.

"Они давят всегда. Надо понимать, что у них человеческого ресурса больше, чем у нас. Кроме этого, надо заметить, что большинство людей, которые находятся на линии столкновения, находятся там больше двух лет. И их мало, они устали", – сказал он.

Военный подчеркнул, что морально-психологическое состояние бойцов, долгое время находящихся на войне, — не самое лучшее.

"Поэтому их тактические победы могут быть обусловлены не только количеством, но и тем, что наш личный состав устал", — подытожил Матяш.

Напомним, заместитель председателя комитета Верховной Рады по правам человека Руслан Горбенко заявил, что в Вооруженных силах Украины происходят случаи самовольного ухода из части. Это происходит в большинстве подразделений. Военные просто покидают позицию и прячутся, поскольку не выдерживают напряжения постоянных боев.

Ранее парамедик ВСУ Александр "Ронин" заявил, что чаще самовольно покидают поле битвы бойцы, долго находящиеся на передовой.

В то же время замкомбат 5-й отдельной штурмовой бригады Михаил Онуфер выдвинул свою версию, заявив, что это обусловлено еще и тем, что военные находятся в непонимании ротации.