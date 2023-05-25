Карта бойових дій в Україні на 25.05.2023: онлайн Deep State, liveuamap

Бойові дії на фронті 25 травня 2023 року: онлайн-карти
За подіями російсько-української війни дозволяють слідкувати онлайн кілька інтернет-сервісів. На картах, опублікованих на цих онлайн-ресурсах, в режимі реального часу оновлюються усі бойові дії, а також обстріли росіянами території України.
Онлайн-карти, за допомогою яких можна відстежувати усі події російсько-української війни, функціонують на сайтах проєктів DeepState та Liveuamap.
DeepState
Карта від проєкту DeepState в режимі онлайн оновлює актуальні місця бойових дій, а також показує місця дислокації російських підрозділів.
Крім того, на мапі можна побаичти окуповані росіянами регіони України і території, уже звільнені від російської окупації.
Умовні позначки на карті:
- Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
- Червоним — території, окуповані в ході повномасштабної війни.
- Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
Liveuamap
Онлайн-ресурс Liveuamap детально показує окуповану російськими загарбниками територію України і звільнених від окупаційних військ території.
Також на мапі від Liveuamap можна побачити у режимі реального часу усі місця російських обстрілів української території — як прифронтової, так і тилової.
Умовні позначки на карті:
- Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
- Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
Нагадаємо, карти бойових дій на основних ділянках фронту регулярно публікує й Інститут вивчення війни.