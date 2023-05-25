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Бойові дії на фронті 25 травня 2023 року: онлайн-карти

25 травня 2023 08:46
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Карта бойових дій в Україні на 25.05.2023: онлайн Deep State, liveuamap
Карта бойових дій від Liveuamap. Скріншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

За подіями російсько-української війни дозволяють слідкувати онлайн кілька інтернет-сервісів. На картах, опублікованих на цих онлайн-ресурсах, в режимі реального часу оновлюються усі бойові дії, а також обстріли росіянами території України.

Онлайн-карти, за допомогою яких можна відстежувати усі події російсько-української війни, функціонують на сайтах проєктів DeepState та Liveuamap.

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DeepState

Карта від проєкту DeepState в режимі онлайн оновлює актуальні місця бойових дій, а також показує місця дислокації російських підрозділів.

Крім того, на мапі можна побаичти окуповані росіянами регіони України і території, уже звільнені від російської окупації.

Онлайн-карта бойових дій від DeepState
Онлайн-карта бойових дій від DeepState

Умовні позначки на карті:

  • Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані в ході повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Онлайн-ресурс Liveuamap детально показує окуповану російськими загарбниками територію України і звільнених від окупаційних військ території.

Також на мапі від Liveuamap можна побачити у режимі реального часу усі місця російських обстрілів української території — як прифронтової, так і тилової.

Онлайн-карта бойових дій від Liveuamap
Онлайн-карта бойових дій від Liveuamap

Умовні позначки на карті:

  • Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
  • Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Нагадаємо, карти бойових дій на основних ділянках фронту регулярно публікує й Інститут вивчення війни.

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