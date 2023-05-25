Карта бойових дій в Україні на 25.05.2023: онлайн Deep State, liveuamap

Карта бойових дій від Liveuamap. Скріншот

За подіями російсько-української війни дозволяють слідкувати онлайн кілька інтернет-сервісів. На картах, опублікованих на цих онлайн-ресурсах, в режимі реального часу оновлюються усі бойові дії, а також обстріли росіянами території України.

Онлайн-карти, за допомогою яких можна відстежувати усі події російсько-української війни, функціонують на сайтах проєктів DeepState та Liveuamap.

Читайте також:

DeepState

Карта від проєкту DeepState в режимі онлайн оновлює актуальні місця бойових дій, а також показує місця дислокації російських підрозділів.

Крім того, на мапі можна побаичти окуповані росіянами регіони України і території, уже звільнені від російської окупації.

Онлайн-карта бойових дій від DeepState

Умовні позначки на карті:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані в ході повномасштабної війни.

— території, окуповані в ході повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Онлайн-ресурс Liveuamap детально показує окуповану російськими загарбниками територію України і звільнених від окупаційних військ території.

Також на мапі від Liveuamap можна побачити у режимі реального часу усі місця російських обстрілів української території — як прифронтової, так і тилової.

Онлайн-карта бойових дій від Liveuamap

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Нагадаємо, карти бойових дій на основних ділянках фронту регулярно публікує й Інститут вивчення війни.