Карта боевых действий в Украине на 25.05.2023: онлайн Deep State, liveuamap

Карта боевых действий от Liveuamap. Скриншот

За событиями российско-украинской войны дают возможность следить онлайн несколько интернет-сервисов. На картах, опубликованных на этих онлайн ресурсах, в режиме реального времени обновляются все боевые действия, а также обстрелы россиянами территории Украины.

Онлайн-карты, с помощью которых можно отслеживать все события российско-украинской войны, функционируют на сайтах проектов DeepState и Liveuamap.

Читайте также:

DeepState

Карта от DeepState в режиме онлайн обновляет актуальные места боевых действий, а также показывает места дислокации российских подразделений.

Кроме того, на карте можно увидеть оккупированные россиянами регионы Украины и территории, уже освобожденные от российской оккупации.

Онлайн-карта боевых действий от DeepState

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.

— территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Онлайн-ресурс Liveuamap подробно показывает оккупированную российскими захватчиками территорию Украины и освобожденные от оккупационных войск территории.

Также на карте от Liveuamap можно увидеть в режиме реального времени все места российских обстрелов украинской территории как прифронтовой, так и тыловой.

Онлайн-карта боевых действий от Liveuamap

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Напомним, карты боевых действий на основных участках фронта регулярно публикует и Институт изучения войны.