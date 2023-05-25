Карта боевых действий в Украине на 25.05.2023: онлайн Deep State, liveuamap

Боевые действия на фронте 25 мая 2023 года: онлайн-карты
За событиями российско-украинской войны дают возможность следить онлайн несколько интернет-сервисов. На картах, опубликованных на этих онлайн ресурсах, в режиме реального времени обновляются все боевые действия, а также обстрелы россиянами территории Украины.
Онлайн-карты, с помощью которых можно отслеживать все события российско-украинской войны, функционируют на сайтах проектов DeepState и Liveuamap.
DeepState
Карта от DeepState в режиме онлайн обновляет актуальные места боевых действий, а также показывает места дислокации российских подразделений.
Кроме того, на карте можно увидеть оккупированные россиянами регионы Украины и территории, уже освобожденные от российской оккупации.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Онлайн-ресурс Liveuamap подробно показывает оккупированную российскими захватчиками территорию Украины и освобожденные от оккупационных войск территории.
Также на карте от Liveuamap можно увидеть в режиме реального времени все места российских обстрелов украинской территории как прифронтовой, так и тыловой.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Напомним, карты боевых действий на основных участках фронта регулярно публикует и Институт изучения войны.