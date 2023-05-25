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Боевые действия на фронте 25 мая 2023 года: онлайн-карты

25 мая 2023 08:46
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Карта боевых действий в Украине на 25.05.2023: онлайн Deep State, liveuamap
Карта боевых действий от Liveuamap. Скриншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

За событиями российско-украинской войны дают возможность следить онлайн несколько интернет-сервисов. На картах, опубликованных на этих онлайн ресурсах, в режиме реального времени обновляются все боевые действия, а также обстрелы россиянами территории Украины.

Онлайн-карты, с помощью которых можно отслеживать все события российско-украинской войны, функционируют на сайтах проектов DeepState и Liveuamap.

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DeepState

Карта от DeepState в режиме онлайн обновляет актуальные места боевых действий, а также показывает места дислокации российских подразделений.

Кроме того, на карте можно увидеть оккупированные россиянами регионы Украины и территории, уже освобожденные от российской оккупации.

Онлайн-карта боевых действий от DeepState
Онлайн-карта боевых действий от DeepState

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Онлайн-ресурс Liveuamap подробно показывает оккупированную российскими захватчиками территорию Украины и освобожденные от оккупационных войск территории.

Также на карте от Liveuamap можно увидеть в режиме реального времени все места российских обстрелов украинской территории как прифронтовой, так и тыловой.

Онлайн-карта боевых действий от Liveuamap
Онлайн-карта боевых действий от Liveuamap

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Напомним, карты боевых действий на основных участках фронта регулярно публикует и Институт изучения войны.

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