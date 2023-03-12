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Бойові дії на східному кордоні України продовжуються: де найскладніша ситуація

12 березня 2023 07:28
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Збройні сили України
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Протягом минулої доби на східному кордоні України тривали бойові дії між українськими збройними силами та сепаратистами, яких підтримують війська росії. За цей період українські війська відбили 92 атаки на 5 напрямках та провели 10 успішних ударів по позиціях противника.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Ситуація на фронті

Противник завдав 12 авіаційних та 5 ракетних ударів, два з яких було скоєно містом Запоріжжя. Крім того, сепаратисти провели 56 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, один з яких потрапив по об'єкту цивільної інфраструктури в місті Херсон, що призвело до смерті двох та поранення трьох цивільних осіб.

Російські війська артилерійським обстрілом атакували райони 8 населених пунктів, розташованих у Харківській області. На прикордонних районах з Україною ворог зберігав свою військову присутність для того, щоб запобігти перекиданню українських військ на інші напрямки.

Також минулої доби сепаратисти без успіху намагалися прорвати оборону ЗСУ, здійснюючи артилерійські обстріли районів 13 населених пунктів уздовж лінії бойового зіткнення. На Бахмутському напрямку ворог продовжував штурм міста Бахмут і обстріли прилеглих населених пунктів, внаслідок чого 15 населених пунктів було обстріляно.

Попри всі спроби противника, українські війська успішно відбивали наступальні дії на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. В результаті, 18 населених пунктів було обстріляно сепаратистами поряд з лінією дотику.

Нагадаємо, що окупанти націлено обстрілюють українські поля та сільгоспобладнання, щоб створити голод та зруйнувати найважливішу галузь економіки. Найбільше ця проблема поширена в Херсонській області, де війська росії практично всюди залишили вибухонебезпечні предмети.

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