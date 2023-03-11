Оккупанты обстреливают поля Украины, чтобы убить экономику, — NYT

После оккупантов на зернохранилище в Херсонской области не осталось ни одного неповрежденного здания

Оккупанты нацелено обстреливают украинские поля и сельхозоборудования, чтобы создать голод и разрушить важнейшую отрасль экономики. Больше всего эта проблема распространена в Херсонской области, где войска рф практически везде оставили взрывоопасные предметы.

Об этом сообщает The New York Times.

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Всемирная организация по разминированию HALO Trust заявила, что мины и взрывчатки могли загрязнить территорию размером с Великобританию.

Украинские фермеры считают, что оккупанты разрушают важнейшую отрасль экономики Украины. Захватчики оставили большое количество взрывчаток в Херсонской области после того, как бойцы ВСУ освободили часть территорий.

"Область является одной из сельскохозяйственных житниц Украины, которая до войны славилась своими арбузами и помидорами, а также была крупным производителем зерна и подсолнечного масла. Согласно государственной статистике, до вторжения россии Херсон производил больше овощей по объему, чем любая другая область Украины", — говорится в материале.

Еще рано говорить о том, сколько времени может потребоваться для обезвреживания всех взрывчаток в Херсонской области. Значительные участки освобожденной территории остаются в зоне досягаемости артиллерийских установок рф и ежедневно подвергаются обстрелам.

После оккупантов на зернохранилище в Херсонской области, принадлежащей компании "Нибулон", не осталось ни одного неповрежденного здания.

Напомним, за прошедшие сутки, 10 марта, противник совершил 71 обстрел Херсонской области, выпустив 335 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов". Есть раненые и погибшие.

Также мы писали, что из населенных пунктов Голая Пристань и Новая Збурьевка Херсонской области россияне вывозят награбленное имущество и бытовую технику грузовиками, которыми доставляли боеприпасы.

Добавим, в Херсонской области не разминированы оставшиеся 700 тысяч гектар земли, людей просят не начинать весенне-полевые работы, ведь есть риск подорваться на вражеской мине.