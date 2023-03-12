Боевые действия на восточной границе Украины продолжаются: где самая сложная ситуация

Вооруженные силы Украины

В течение прошедших суток на восточной границе Украины продолжались боевые действия между украинскими вооруженными силами и сепаратистами, которых поддерживают войска рф. За этот период украинские войска отбили 92 атаки на 5 направлениях и провели 10 успешных ударов по позициям противника.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на фронте

Противник нанес 12 авиационных и 5 ракетных ударов, два из которых были совершены по городу Запорожье. Кроме того, сепаратисты провели 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня, один из которых попал по объекту гражданской инфраструктуры в городе Херсон, что привело к погибели двух и ранению трех гражданских лиц.

Российские войска артиллерийскими обстрелами атаковали районы 8 населенных пунктов, расположенных в Харьковской области. На приграничных районах с Украиной враг сохранял свое военное присутствие для того, чтобы предотвратить переброску украинских войск на другие направления.

Также за прошедшие сутки сепаратисты безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ, осуществляя артиллерийские обстрелы районов 13 населенных пунктов вдоль линии боевого соприкосновения. На Бахмутском направлении враг продолжал штурм города Бахмут и обстрелы близлежащих населенных пунктов, в результате чего 15 населенных пунктов были подвергнуты обстрелам.

Несмотря на все попытки противника, украинские войска успешно отражали наступательные действия на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. В результате, 18 населенных пунктов были обстреляны сепаратистами рядом с линией соприкосновения.

Напомним, что оккупанты нацелено обстреливают украинские поля и сельхозоборудования, чтобы создать голод и разрушить важнейшую отрасль экономики. Больше всего эта проблема распространена в Херсонской области, где войска рф практически везде оставили взрывоопасные предметы.