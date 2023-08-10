Бойовий медик під час евакуації пораненого збив ворожий дрон-камікадзе: відео
Бойовий медик під час евакуації пораненого з поля бою на сході країни збив ворожий дрон-камікадзе. В результаті бійці успішно знищили безпілотник та добрались до місця призначення.
Відповідну історію розповів очільник МВС Ігор Клименко.
Історія дивовижного порятунку
Як відомо, бойовий медик бригади "Буревій" Гвардії наступу під час евакуації пораненого з поля бою на сході країни збив ворожий дрон-камікадзе.
"Російський ударний дрон летів прямо на авто, але гвардієць не розгубився та почав стріляти по ньому. Три влучання — і FPV дрон з бойовим зарядом впав, не долетівши до наших", — йдеться у повідомленні.
Попри таку пригоду бійці успішно дісталися до стабпункту, де надали всю необхідну допомогу пораненому.
"Сміливі завжди мають щастя. Сміливі завжди перемагають", — підсумував очільник МВС.
Нагадаємо, нещодавно бійці бригади "Спартан" Гвардії наступу взяли в полон російського бойовика морської піхоти РФ на Запорізькому напрямку. Російський військовий загубився та вийшов на позиції наших нацгвардійців.