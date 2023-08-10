Бойовий медик під час евакуації пораненого збив ворожий дрон-камікадзе: відео

Українські військові надають медичну допомогу побратиму. Фото: google

Бойовий медик під час евакуації пораненого з поля бою на сході країни збив ворожий дрон-камікадзе. В результаті бійці успішно знищили безпілотник та добрались до місця призначення.

Відповідну історію розповів очільник МВС Ігор Клименко.

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Як відомо, бойовий медик бригади "Буревій" Гвардії наступу під час евакуації пораненого з поля бою на сході країни збив ворожий дрон-камікадзе.

"Російський ударний дрон летів прямо на авто, але гвардієць не розгубився та почав стріляти по ньому. Три влучання — і FPV дрон з бойовим зарядом впав, не долетівши до наших", — йдеться у повідомленні.

Попри таку пригоду бійці успішно дісталися до стабпункту, де надали всю необхідну допомогу пораненому.

"Сміливі завжди мають щастя. Сміливі завжди перемагають", — підсумував очільник МВС.

Нагадаємо, нещодавно бійці бригади "Спартан" Гвардії наступу взяли в полон російського бойовика морської піхоти РФ на Запорізькому напрямку. Російський військовий загубився та вийшов на позиції наших нацгвардійців.