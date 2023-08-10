Боевой медик во время эвакуации раненого сбил вражеский дрон-камикадзе: видео
Боевой медик во время эвакуации раненого с поля боя на востоке страны сбил вражеский дрон-камикадзе. В результате бойцы успешно уничтожили беспилотник и добрались до места назначения.
Соответствующую историю рассказал глава МВД Игорь Клименко.
История удивительного спасения
Как известно, боевой медик бригады "Буревой" Гвардии наступления во время эвакуации раненого с поля боя на востоке страны сбил вражеский дрон-камикадзе.
"Русский ударный дрон летел прямо на авто, но гвардиец не растерялся и начал стрелять по нему. Три попадания - и FPV дрон с боевым зарядом упал, не долетев до наших", — говорится в сообщении.
Несмотря на такое происшествие, бойцы успешно добрались до стабпункта, где оказали всю необходимую помощь раненому.
"У смелых всегда есть счастье. Смелые всегда побеждают", — подытожил глава МВД.
Напомним, что недавно бойцы бригады "Спартан" Гвардии наступления взяли в плен российского боевика морской пехоты РФ на Запорожском направлении. Российский военный потерялся и вышел на позиции наших нацгвардейцев.