Боевой медик во время эвакуации раненого сбил вражеский дрон-камикадзе: видео

Украинские военные оказывают медицинскую помощь побратиму. Фото: google

Боевой медик во время эвакуации раненого с поля боя на востоке страны сбил вражеский дрон-камикадзе. В результате бойцы успешно уничтожили беспилотник и добрались до места назначения.

Соответствующую историю рассказал глава МВД Игорь Клименко.

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Как известно, боевой медик бригады "Буревой" Гвардии наступления во время эвакуации раненого с поля боя на востоке страны сбил вражеский дрон-камикадзе.

"Русский ударный дрон летел прямо на авто, но гвардиец не растерялся и начал стрелять по нему. Три попадания - и FPV дрон с боевым зарядом упал, не долетев до наших", — говорится в сообщении.

Несмотря на такое происшествие, бойцы успешно добрались до стабпункта, где оказали всю необходимую помощь раненому.

"У смелых всегда есть счастье. Смелые всегда побеждают", — подытожил глава МВД.

Напомним, что недавно бойцы бригады "Спартан" Гвардии наступления взяли в плен российского боевика морской пехоты РФ на Запорожском направлении. Российский военный потерялся и вышел на позиции наших нацгвардейцев.