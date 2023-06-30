Україна отримає від Данії нову військову допомогу

Виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен. Фото: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix/via REUTERS

Уряд Данії планує виділити гроші на військову підтримку для України. Йдеться про 1,3 млрд данських крон (близько 170 млн євро).

Про це повідомляє Міноборони Данії, передає "Європейська правда".

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У Міноборони Данії розповіли, що планують передати Україні ракети протиповітряної оборони, боєприпаси, машини для розмінування та кошти для закупівлі артилерійських снарядів.

"Дуже важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Це велика і важлива пожертва, яку ми зробили на основі побажань і потреб України, і яка повинна підтримувати боротьбу України проти російських військ", — сказав виконувач обов’язків міністра оборони Троелс Лунд Поульсен.

Він наголосив, що нова допомога надсилає сигнал про те, що Данія буде підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться.

"На жаль, здається, що війна затягується, і завдяки численним пожертвам ми та наші союзники посилаємо потужний сигнал про те, що ми підтримуємо українців у довгостроковій перспективі", — додав Поульсен.

Нагадаємо, офіційний Берлін передав Києву черговий пакет військової допомоги. Відомо, що до нього увійшли радар для ППО TRML-4D та обладнання для розмінування.

Також ми писали, що стало відомо про те, що США близькі до того, щоб передати далекобійні ракети ATACMS. Зазначається, що таке рішення повʼязане з тим, що в Росії почалась внутрішня боротьба за владу.