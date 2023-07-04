Болгария предоставит Украине новый пакет военной помощи: детали

Тодор Тагарев. Фото: БНТ 1 Новости

В Болгарии уже начали готовить следующий пакет военной помощи для Украины. Однако, когда именно будет помощь, еще неизвестно.

Об этом заявил в интервью "Главкому" новый министр обороны Болгарии Тодор Тагарев.

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Когда будет помощь

"То есть процесс пошел. Сама же передача, конечно, займет определенное время. При этом мы будем руководствоваться приоритетами украинской стороны и будем передавать ей в первую очередь то, что для нее на этом этапе самое необходимое. Здесь нужна гибкость с нашей стороны и мы, в принципе, готовы к этому", — подчеркнул он.

По его словам, он не может сказать более подробную информацию.

Какое оружие будет в пакете

"Как я говорил, этот пакет помощи конфиденциален. Могу лишь сказать, что его основу составляют боеприпасы, но есть и военная техника", — добавил министр обороны.

Он добавил, что в настоящее время Болгария имеет возможность поставлять нашей стране военно-техническую помощь без повторного рассмотрения в парламенте. Потому такое решение уже упростило и ускорило процедуру.

Поддержка союзников

В ближайшее время Германия и Дания в рамках военной поддержки отправят в Украину танки Leopard 1A5. При этом немецкие специалисты продолжают помогать в обучении украинским военным.

Напомним, ранее премьер-министр Испании Педро Санчес выступил в Верховной Раде Украины. Он объявил о новом пакете помощи на общую сумму 55 млн евро.