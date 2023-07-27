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Бортнік розповість, хто винний в неуспішності контрнаступу ЗСУ: прямий ефір Новини.LIVE

27 липня 2023 18:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Бортнік розповість, хто винний в неуспішності контрнаступу ЗСУ: прямий ефір Новини.LIVE
Директор Українського інституту політики Руслан Бортнік. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Директор Українського інституту політики Руслан Бортнік став гостем студії Вечір.LIVE. Він розповість, хто винен у неуспішності контрнаступу ЗСУ.

Переглянути прямий ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Ефір Новини.LIVE

Директор Українського інституту політики також прокоментує відставку міністра культури Ткаченка, розпил державних коштів на виробництві комедійних серіалів під час війни, роботу національного телемарафону та заборону на виїзд народних депутатів за кордон. 

Бортнік розповість про успішність українського контрнаступу та ракетні обстріли України.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, на яких напрямках фронту ЗСУ мають успіхи. Йдеться про Бахмутський, Куп'янський та Лиманський. 

Також ми писали, що нацгвардійці у складі Сил оборони досягли успіху у наступі на Мелітопольському напрямку. Українські військові закріплюються на рубежах та проводять розвідку на напрямках подальших дій.

Додамо, Верховна Рада України схвалила відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. При цьому питання призначення нового міністра поки не стоїть.

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