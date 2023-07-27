У ЗСУ розповіли про успіхи в наступі на Мелітопольському напрямку

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Нацгвардійці у складі Сил оборони досягли успіху у наступі на Мелітопольському напрямку. Українські військові закріплюються на рубежах та проводять розвідку на напрямках подальших дій.

Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович на брифінгу в Military Media Center.

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За словами Уршаловича, на Мелітопольському напрямку Сили оборони "мали тактичні успіхи, закріплюються на досягнутих рубежах та проводять розвідку на напрямках подальших дій".

Також він розповів, що на Херсонському напрямку росіяни продовжують вести активну оборону та невибіркові обстріли населених пунктів.

Проте підрозділи Нацгвардії проводять там стабілізаційні заходи та гуманітарне розмінування

Нагадаємо, що аналітики видання New York Times вважають, що головний удар нової фази контрнаступу Сил оборони слід очікувати на півдні України. І в разі успіху ця операція може зайняти від одного до трьох тижнів.

Згодом в ISW розповіли, що 26 липня, українські війська запустили масштабну механізовану контратаку в західній частині Запорізької області, успішно подолавши низку російських оборонних установок на південь від міста Оріхів.

Звіти з російських джерел, включаючи їх Міністерство оборони, підтвердили, що напад українців був спрямований на Роботино і вони досягли успіху, просуваючись на північний схід від цього населеного пункту.