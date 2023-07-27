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Бортник расскажет, кто виноват в неуспешности контрнаступления ВСУ: прямой эфир Новини.LIVE

27 июля 2023 18:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Бортник расскажет, кто виноват в неуспешности контрнаступления ВСУ: прямой эфир Новини.LIVE
Директор Украинского института политики Руслан Бортник. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Директор Украинского института политики Руслан Бортник стал гостем студии Вечір.LIVE. Он расскажет, кто виноват в неуспешности контрнаступления ВСУ.

Посмотреть прямой эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Директор Украинского института политики также прокомментирует отставку министра культуры Ткаченко, распил государственных средств на производство комедийных сериалов во время войны, работу национального телемарафона и запрет на выезд народных депутатов за границу.

Бортник расскажет об успешности украинского контрнаступления и ракетных обстрелах Украины.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, на каких направлениях фронта ВСУ имеют успехи. Речь идет о Бахмутском, Купянском и Лиманском.

Также мы писали, что нацгвардейцы в составе Сил обороны достигли успеха в наступлении на Мелитопольском направлении. Украинские военные закрепляются на рубежах и проводят разведку по дальнейшим действиям.

Добавим, Верховная Рада Украины одобрила отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. При этом вопрос назначения нового министра пока не стоит.

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