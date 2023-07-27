Бортник расскажет, кто виноват в неуспешности контрнаступления ВСУ: прямой эфир Новини.LIVE
Директор Украинского института политики Руслан Бортник стал гостем студии Вечір.LIVE. Он расскажет, кто виноват в неуспешности контрнаступления ВСУ.
Посмотреть прямой эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.
Эфир Новини.LIVE
Директор Украинского института политики также прокомментирует отставку министра культуры Ткаченко, распил государственных средств на производство комедийных сериалов во время войны, работу национального телемарафона и запрет на выезд народных депутатов за границу.
Бортник расскажет об успешности украинского контрнаступления и ракетных обстрелах Украины.
Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, на каких направлениях фронта ВСУ имеют успехи. Речь идет о Бахмутском, Купянском и Лиманском.
Также мы писали, что нацгвардейцы в составе Сил обороны достигли успеха в наступлении на Мелитопольском направлении. Украинские военные закрепляются на рубежах и проводят разведку по дальнейшим действиям.
Добавим, Верховная Рада Украины одобрила отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. При этом вопрос назначения нового министра пока не стоит.