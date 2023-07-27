Маляр розповіла, на яких напрямках фронту Україна має успіхи

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: АрміяInform

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, на яких напрямках фронту ЗСУ мають успіхи. Йдеться про Бахмутський, Куп'янський та Лиманський.

Про це Ганна Маляр повідомила у своєму Telegram-каналі.

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Ситуація на фронті

За словами Маляр, на Бахмутському напрямку на півдні від Бахмута українські військові поступово рухаються вперед. Бої тривають в районі Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки.

"Бої носять доволі жорсткий характер. Ворог веде інтенсивний вогонь. На півночі від Бахмута відбиваємо атаки ворога", — розповіла Маляр.

За її словами, на Куп‘янському напрямку російські окупанти атакують та намагаються вибити українських військових з пануючих висот. За сьогодні, 27 липня, ЗСУ відбили декілька штурмів без втрати позицій.

На Лиманському напрямку українські військові також відбили декілька атак ворога в районі Серебрянського лісу.

Допис Маляр. Фото: скриншот

Нагадаємо, нацгвардійці у складі Сил оборони досягли успіху у наступі на Мелітопольському напрямку. Українські військові закріплюються на рубежах та проводять розвідку на напрямках подальших дій.

Також ми писали, аналітики видання New York Times вважають, що головного удару нової фази контрнаступу Сил оборони варто чекати на півдні України. І в разі успіху ця операція може тривати від одного до трьох тижнів.

Додамо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про успіхи ЗСУ під час контрнаступу. За її словами, російські окупанти чинять потужний опір та застосовують резерви.