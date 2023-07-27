Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Маляр розповіла, на яких напрямках фронту Україна має успіхи arrow

Маляр розповіла, на яких напрямках фронту Україна має успіхи

27 липня 2023 17:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Маляр розповіла, на яких напрямках фронту Україна має успіхи
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: АрміяInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, на яких напрямках фронту ЗСУ мають успіхи. Йдеться про Бахмутський, Куп'янський та Лиманський. 

Про це Ганна Маляр повідомила у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Ситуація на фронті

За словами Маляр, на Бахмутському напрямку на півдні від Бахмута українські військові поступово рухаються вперед. Бої тривають в районі Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки. 

"Бої носять доволі жорсткий характер. Ворог веде інтенсивний вогонь. На півночі від Бахмута відбиваємо атаки ворога", — розповіла Маляр.

За її словами, на Куп‘янському напрямку російські окупанти атакують та намагаються вибити українських військових з пануючих висот. За сьогодні, 27 липня, ЗСУ відбили декілька штурмів без втрати позицій. 

На Лиманському напрямку українські військові також відбили декілька атак ворога в районі Серебрянського лісу.

null
Допис Маляр. Фото: скриншот

Нагадаємо, нацгвардійці у складі Сил оборони досягли успіху у наступі на Мелітопольському напрямку. Українські військові закріплюються на рубежах та проводять розвідку на напрямках подальших дій.

Також ми писали, аналітики видання New York Times вважають, що головного удару нової фази контрнаступу Сил оборони варто чекати на півдні України. І в разі успіху ця операція може тривати від одного до трьох тижнів.

Додамо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про успіхи ЗСУ під час контрнаступу. За її словами, російські окупанти чинять потужний опір та застосовують резерви.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

None

"Будемо збивати": у Повітряних силах прокоментували ракетні удари по Україні

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз