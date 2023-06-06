Бої на фронті за останні дві доби суттєво посилились, — британська розвідка

Українська артилерія працює на позиції біля Бахмута. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

За останні 48 годин на багатьох ділянках фронту спостерігається значне загострення. У тому числі там, де останні останні кілька місяців було відносно спокійно.

Про це повідомило британське Міністерство оборони у Twitter з посиланням на оборонну розвідку країни.

Читайте також:

Деталі

У пості Міністерства оборони також згадується про конфлікт між Міністерством оборони РФ та групою Вагнера.

Лідер "вагнерівців" Пригожин заявив, що російська армія намагалась вбити його бійців під час відступу від Бахмута. Після чого "Вагнер" нібито взяли в полон командира армії РФ.

Пост розвідки Британії. Фото: скріншот

"Протягом останніх 48 годин на численних ділянках фронту, включно з тими, на яких протягом кількох місяців було відносно спокійно, спостерігається суттєве посилення бойових дій", — йдеться в пості.

Британська розвідка також повідомляє, що наразі більшість сил групи Вагнера виведено з Бахмута. Через недостатню кількість резервних підрозділів у Росії, комунікація між "вагнерівцями" та Міністерством оборони РФ в найближчі тижні стане ключовим фактором.

Нагадаємо, нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українській армії вдалося просунутись на різних ділянках на Бахмутському напрямку.

Повідомляється, що ЗСУ відбили у росіян до 1600 метрів території.

Також американський генерал Марк Міллі заявив, що Україна повністю готова до контрнаступу.