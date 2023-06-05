Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Генерал США Міллі оцінив підготовку ЗСУ до контрнаступу arrow

Генерал США Міллі оцінив підготовку ЗСУ до контрнаступу

5 червня 2023 18:31
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Генерал США Міллі оцінив підготовку ЗСУ до контрнаступу
Генерал США Марк Міллі. Фото: Reuters
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У США дали оцінку того, наскільки українська армія готова до контрнаступу. За словами генерала США Марка Міллі, "Україна дуже добре підготовлена", однак про результати говорити зарано.

Про це повідомляє CNN.

Читайте також:

Український контрнаступ

Американський генерал заявив, що поки що рано говорити про результати ЗСУ, однак українська армія оснащена зброєю "дуже добре".

"Вони перебувають у війні, яка є загрозою для існування самої України та має більше значення для решти світу — для Європи, насправді для Сполучених Штатів, але також і для всього світу", — сказав Міллі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Міноборони заявили про перехід до наступу на деяких напрямках фронту. Заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що українські сили продовжують оборону, яку починали на початку вторгнення РФ. На деяких напрямках ЗСУ переходять до наступальних дій.

Вона додала, що епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там українські сили рухаються доволі широким фронтом і мають успіх. Ворог в обороні, хоче утримати позиції. 

Додамо, сьогодні, 5 червня, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що ЗСУ захопили частину селища Берхівка біля Бахмута. Він звинуватив військове керівництво РФ та закликав їх самим іти воювати. 

Також речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що російські окупаційні війська постійно панікують та переміщуються через майбутній контрнаступ українських сил.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB