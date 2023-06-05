Генерал США Міллі оцінив підготовку ЗСУ до контрнаступу

Генерал США Марк Міллі. Фото: Reuters

У США дали оцінку того, наскільки українська армія готова до контрнаступу. За словами генерала США Марка Міллі, "Україна дуже добре підготовлена", однак про результати говорити зарано.

Про це повідомляє CNN.

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Американський генерал заявив, що поки що рано говорити про результати ЗСУ, однак українська армія оснащена зброєю "дуже добре".

"Вони перебувають у війні, яка є загрозою для існування самої України та має більше значення для решти світу — для Європи, насправді для Сполучених Штатів, але також і для всього світу", — сказав Міллі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Міноборони заявили про перехід до наступу на деяких напрямках фронту. Заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що українські сили продовжують оборону, яку починали на початку вторгнення РФ. На деяких напрямках ЗСУ переходять до наступальних дій.

Вона додала, що епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там українські сили рухаються доволі широким фронтом і мають успіх. Ворог в обороні, хоче утримати позиції.

Додамо, сьогодні, 5 червня, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що ЗСУ захопили частину селища Берхівка біля Бахмута. Він звинуватив військове керівництво РФ та закликав їх самим іти воювати.

Також речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що російські окупаційні війська постійно панікують та переміщуються через майбутній контрнаступ українських сил.