Наступають "широким фронтом": у Міноборони відзвітували про успіхи ЗСУ під Бахмутом

Українські військові на Бахмутському напрямку фронту. Фото: Reuters

ЗСУ вдалося просунутися на різних ділянках на Бахмутському напрямку. Українські воїни змогли відбити в окупантів до 1600 метрів території.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

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За її словами, цієї доби наші захисники діяли успішно на Бахмутському напрямку. Також українські військові Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" наступають і на східному фронті.

Незважаючи на жорсткий опір та спроби армії РФ утримати займані позиції, українські частини під час боїв просунулися вперед на декількох напрямках.

"У ході ведення бойових дій ми просунулися вперед на напрямку Оріхово-Василівка і Парасковіївка від 200 до 1600 метрів. Це на різних напрямках. В напрямку Іванівське — Кліщіївка у нас є просування від 100 до 700 метрів. Теж на різних напрямках", — пояснила заступниця міністра оборони.

Проте бойові дії продовжуються.

Нагадаємо, раніше Ганна Маляр зазначила, що українські сили продовжують оборону, яку починали на початку вторгнення РФ. На деяких напрямках ЗСУ переходять до наступальних дій.