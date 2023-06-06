Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Бои на фронте за последние двое суток существенно усилились, — британская разведка arrow

Бои на фронте за последние двое суток существенно усилились, — британская разведка

6 июня 2023 12:35
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Бои на фронте за последние двое суток существенно усилились, — британская разведка
Украинская артиллерия работает на позиции у Бахмута. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

За последние 48 часов на многих участках фронта наблюдается значительное обострение. В том числе там, где последние несколько месяцев было относительно спокойно.

Об этом сообщило британское Министерство обороны в Twitter со ссылкой на оборонную разведку страны.

Читайте также:

Подробности

В посте Министерства обороны также упоминается о конфликте между Министерством обороны РФ и группой Вагнера.

Лидер "вагнеровцев" Пригожин заявил, что российская армия пыталась убить его бойцов во время отступления от Бахмута. После чего "Вагнер" якобы взяли в плен командира армии РФ.

null
Пост разведки Великобритании. Фото: скриншот

"В течение последних 48 часов на многочисленных участках фронта, включая те, на которых в течение нескольких месяцев было относительно спокойно, наблюдается существенное усиление боевых действий", — говорится в посте.

Британская разведка также сообщает, что в настоящее время большинство сил группы Вагнера выведено из Бахмута. Из-за недостаточного количества резервных подразделений в России, коммуникация между "вагнеровцами" и Министерством обороны РФ в ближайшие недели станет ключевым фактором.

Напомним, недавно заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинской армии удалось продвинуться на разных участках на Бахмутском направлении.

Сообщается, что ВСУ отразили у россиян до 1600 метров территории.

Также американский генерал Марк Милли заявил, что Украина полностью готова к контрнаступлению.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас