Бои на фронте за последние двое суток существенно усилились, — британская разведка
За последние 48 часов на многих участках фронта наблюдается значительное обострение. В том числе там, где последние несколько месяцев было относительно спокойно.
Об этом сообщило британское Министерство обороны в Twitter со ссылкой на оборонную разведку страны.
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В посте Министерства обороны также упоминается о конфликте между Министерством обороны РФ и группой Вагнера.
Лидер "вагнеровцев" Пригожин заявил, что российская армия пыталась убить его бойцов во время отступления от Бахмута. После чего "Вагнер" якобы взяли в плен командира армии РФ.
"В течение последних 48 часов на многочисленных участках фронта, включая те, на которых в течение нескольких месяцев было относительно спокойно, наблюдается существенное усиление боевых действий", — говорится в посте.
Британская разведка также сообщает, что в настоящее время большинство сил группы Вагнера выведено из Бахмута. Из-за недостаточного количества резервных подразделений в России, коммуникация между "вагнеровцами" и Министерством обороны РФ в ближайшие недели станет ключевым фактором.
Напомним, недавно заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинской армии удалось продвинуться на разных участках на Бахмутском направлении.
Сообщается, что ВСУ отразили у россиян до 1600 метров территории.
Также американский генерал Марк Милли заявил, что Украина полностью готова к контрнаступлению.