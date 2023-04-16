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Бої не стихають: в ЗСУ назвали втрати ворога біля Бахмута за добу

16 квітня 2023 15:12
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Бої не стихають: в ЗСУ назвали втрати ворога біля Бахмута за добу
Українські військові на Бахмутському напрямку фронту. Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Російські окупанти продовжують штурмувати та обстрілювати Бахмут. Протягом доби українські військові ліквідували понад сотню окупантів на Бахмутському напрямку фронту. 

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону. 

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За словами Череватого, напередодні Великодня бої у місті та на околицях не стихали.

"Наші вороги тільки у своїх пропагандистських заявах наголошують на своїх так званих "скрєпах", на своїх православних традиціях. Насправді це абсолютні сили зла, сили темряви, яких долає українські Сили оборони", — сказав він.

За словами речника, за останню добу на Бахмутському напрямку зафіксовано 265 обстрілів зі ствольної та реактивної артилерії з боку окупантів, відбулося 31 боєзіткнення.

"121 окупант був відправлений до пекла, 129 зазнали поранень", — додав Череватий.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що російські окупанти не полишають спроб повністю взяти під контроль місто Бахмут. На цьому напрямку ворог сконцентрував найпрофесійніші свої підрозділи

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