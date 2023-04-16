Бои не стихают: в ВСУ назвали потери врага возле Бахмута за сутки

Украинские военные на Бахмутском направлении фронта. Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko

Российские оккупанты продолжают штурмовать и обстреливать Бахмут. В течение суток украинские военные ликвидировали более сотни оккупантов на Бахмутском направлении фронта.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

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По словам Череватого, накануне Пасхи бои в городе и в окрестностях не стихали.

"Наши враги только в своих пропагандистских заявлениях подчеркивают свои так называемые "скрепы", свои православные традиции. На самом деле это абсолютные силы зла, силы тьмы, которых преодолевает украинские Силы обороны", — сказал он.

По словам спикера, за последние сутки на Бахмутском направлении зафиксировано 265 обстрелов из ствольной и реактивной артиллерии со стороны оккупантов, произошло 31 боестолкновение.

"121 оккупант был отправлен в ад, 129 получили ранения", — добавил Череватый.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что российские оккупанты не оставляют попыток полностью взять под контроль город Бахмут. В этом направлении враг сконцентрировал самые профессиональные свои подразделения.