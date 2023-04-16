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Бои не стихают: в ВСУ назвали потери врага возле Бахмута за сутки

16 апреля 2023 15:12
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Бои не стихают: в ВСУ назвали потери врага возле Бахмута за сутки
Украинские военные на Бахмутском направлении фронта. Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Российские оккупанты продолжают штурмовать и обстреливать Бахмут. В течение суток украинские военные ликвидировали более сотни оккупантов на Бахмутском направлении фронта.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

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По словам Череватого, накануне Пасхи бои в городе и в окрестностях не стихали.

"Наши враги только в своих пропагандистских заявлениях подчеркивают свои так называемые "скрепы", свои православные традиции. На самом деле это абсолютные силы зла, силы тьмы, которых преодолевает украинские Силы обороны", сказал он.

По словам спикера, за последние сутки на Бахмутском направлении зафиксировано 265 обстрелов из ствольной и реактивной артиллерии со стороны оккупантов, произошло 31 боестолкновение.

"121 оккупант был отправлен в ад, 129 получили ранения", — добавил Череватый.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что российские оккупанты не оставляют попыток полностью взять под контроль город Бахмут. В этом направлении враг сконцентрировал самые профессиональные свои подразделения.

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