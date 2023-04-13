Маляр про ситуацію у Бахмуті: ворог перегрупував сили та здійснює до 50 штурмів щодоби

Українські військові продовжують тримати оборону Бахмута. Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko

Російські окупанти не полишають спроб повністю взяти під контроль місто Бахмут. На цьому напрямку ворог сконцентрував найпрофесійніші свої підрозділи.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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За словами Маляр, найбільше наступальних зусиль російська армія застосовує на Бахмутському напрямку. Там окупанти сконцентрували свої найпрофесійніші підрозділи та використовують значну кількість артилерії та авіації.

"Щодоби ворог здійснює у Бахмуті від 40 до 50 штурмів та понад 500 обстрілів. Не полишаючи мети взяти Бахмут під контроль ворог перегрупував свої сили та засоби на цьому напрямку", — повідомила заступниця міністра.

Вона зауважила, що оскільки противник зазвичай програє у вуличних боях, він обирає тактику тотального знищення будівель і споруд.

"Просто рівняє місто з землею. Це робиться з метою позбавити наших оборонців можливості тримати позиції в місті", — розповіла Маляр.

При цьому, за її словами, ворог не досяг своєї мети. За Бахмут тривають важкі бої. Маляр зазначила, що наразі ситуація складна, але контрольована.

Нагадаємо, раніше у мережі показали, який вигляд має сьогодні знищений, але не захоплений росіянами Бахмут.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ворог не зміг вплинути на прийняття рішень командування на Бахмутському напрямку та не зміг підірвати мотивацію наших бійців, попри всі зусилля, спрямовані на цю мету. Він використовує два інструменти інформаційної війни: повідомлення про нібито свої успіхи в різних формах і повідомлення про нібито розсекречені наші плани та рішення щодо Бахмута.