Російські ЗМІ створюють хибний наратив про українську армію в боях за Бахмут

Російські окупаційні війська. Фото: росЗМІ

Російські ЗМІ знову намагаються створити хибний наратив про те, що українське військове командування не шкодує життя своїх військових у боях за Бахмут . Ця тактика спрямована на підрив довіри українців до рішень нашого військового командування та створення негативного настрою в суспільстві.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

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Заява Маляр

За словами Маляра, факти говорять за себе самі. Втрати російських військ у Бахмуті в рази вищі, і в дні найзапекліших боїв різниця може досягати 10 разів. Крім того, російські війська напали на нашу територію і зосередили там свої основні зусилля, щоб захопити місто за будь-яку ціну.

Українське військове командування організовує оборону та зупиняє ворога, який намагається просунутися углиб території. При цьому збереження життя наших бійців є пріоритетом для командування, як вони неодноразово підкреслювали у своїх публічних заявах.

Російські ЗМІ намагаються забрати наші тексти про них та перетворити їх на свої. Це продовження їхньої тактики інформаційної війни, спрямованої на дестабілізацію обстановки в Україні. Але ми продовжимо відстоювати нашу позицію і залишимося вірними нашій стратегії оборони, захищаючи свою територію та народ від ворога.

Нагадаємо, останніми днями російські окупанти відновили певну динаміку в битві за Бахмут. З кінця березня їхнє просування значною мірою зупинилося.

Також ми писали, що Маляр розповіла, що ворог не зміг вплинути на прийняття рішень командування на Бахмутському напрямку та не зміг підірвати мотивацію наших бійців, попри всі зусилля, спрямовані на цю мету. Він використовує два інструменти інформаційної війни: повідомлення про нібито свої успіхи в різних формах і повідомлення про нібито розсекречені наші плани та рішення щодо Бахмута.

Додамо, засновник російської приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин останнім часом все частіше з'являється у Бахмуті, де проходять активні бойові дії. В ЗСУ іронічно припускають, що після вибуху в кафе, внаслідок чого загинув російський псевдовоєнкор Владлен Татарський, Пригожину залишатися у Санкт-Петербурзі небезпечно.